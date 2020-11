Pouvez-vous obtenir Covid deux fois? Pourquoi les scientifiques sont encore indécis sur l’immunité et ce que dit le NHS

Avec l’augmentation des taux d’infection à Covid-19 à travers le Royaume-Uni, de nombreuses personnes sont naturellement préoccupées par la perspective de contracter le virus. Le nombre total de cas de coronavirus au Royaume-Uni a maintenant dépassé les 500000 et des millions de personnes vivent actuellement sous des restrictions de verrouillage local dans le but d’arrêter la propagation du virus. Mais que faire si vous avez déjà eu un coronavirus? Pouvez-vous le rattraper? Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iVoici tout ce que vous devez savoir.J’ai déjà eu Covid-19, puis-je le récupérer? Le médecin-chef pour l’Angleterre, Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, promenade à Westminster en septembre 2020 (Photo: Reuters) Les données à ce sujet sont au mieux inégales. En mars, le professeur Chris Whitty, le conseiller médical en chef de Boris Johnson, et Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, ont déclaré qu’il était «rare» de contracter une maladie infectieuse deux fois, car ceux qui ont déjà eu le virus ont tendance à le faire. Mais en septembre, Matt Hancock a déclaré au Health Select Committee que des cas «crédibles» de réinfection par coronavirus étaient en cours d’investigation par des scientifiques. «Nous venons de commencer à voir les premiers cas crédibles de réinfection et, grâce à l’analyse génomique , vous pouvez voir que c’est une maladie différente de celle que la personne a contractée la première fois », a-t-il déclaré.« Mais dans tous les cas que j’ai vus, il s’agit d’une deuxième infection asymptomatique qui a été détectée par des tests asymptomatiques. «Matt Hancock prend la parole au Parlement début octobre (Photo: AFP / Getty) M. Hancock a admis que les scientifiques avaient du mal à déterminer à quel point le virus était transmissible parmi ceux qui l’avaient contracté une deuxième fois.» Nous avons a énormément de travail pour répondre à cette question « , at-il ajouté. Que dit le NHS? Très peu. Il n’y a aucune information sur les sites Web du NHS ou de Public Health England sur les chances de contracter Covid-19 une deuxième fois. Au lieu de cela, il existe des conseils limités sur ce qu’il faut faire si vous ressentez à nouveau des symptômes de coronavirus. «Si vous ressentez à nouveau des symptômes de coronavirus, vous devez vous auto-isoler immédiatement et demander un test», lit-on. Il ajoute que vous devez vous auto-isoler. si vous avez déjà eu un résultat de test positif pour le coronavirus. « Vous avez probablement une immunité contre le coronavirus, mais on ne sait pas combien de temps cela durera », lit-on. Premiers cas de réinfection signalés En août, le premier cas de réinfection d’une personne Covid-19, qui était génétiquement différent de la première infection, a été signalé à Hong Kong.Une étude menée par des scientifiques du département de microbiologie de l’Université de Hong Kong (HKU) a déclaré qu’un «patient apparemment jeune et en bonne santé a eu un deuxième épisode de Covid -19 infection diagnostiquée 4,5 mois après le premier épisode ». En savoir plus Briefing Covid: Les scientifiques du gouvernement préviennent que des centaines de personnes mourront chaque jour si les cas de coronavirus ne sont pas contrôlés par des restrictions Il a été constaté que le patient avait contracté une souche différente du virus la deuxième fois et était asymptomatique. Une réinfection pourrait survenir quelques mois après la guérison de la première infection.Et, plus tard ce mois-là, Heidi Kray, 31 ans, une travailleuse de soins de Reading, a été testée positive pour le virus en avril et en août. Quel rôle joue l’immunité? un bioréacteur dans une usine de l’État de New York, pour des efforts sur un médicament expérimental à base d’anticorps anti-coronavirus (Photo: AP) Notre système immunitaire est le système de défense de notre corps contre les maladies. Les anticorps sont générés par le système immunitaire pour combattre les bogues ou les maladies avec lesquels nous entrons en contact.Et, une fois que vous avez eu une maladie, votre corps développera les anticorps pour la contrer si elle se reproduisait. que disent les experts? S’exprimant en mars, le professeur Jon Cohen, professeur émérite de maladies infectieuses à la Brighton and Sussex Medical School, a déclaré que c’était «très probable, sur la base d’autres infections virales , que oui, une fois qu’une personne a eu l’infection, elle sera généralement immunisée et ne l’attrapera plus ». Il a ajouté:« Il y aura toujours une exception étrange, mais c’est certainement une attente raisonnable. »Mais le professeur Susan Hopkins de Public Health England a déclaré: «Chaque jour, nous en apprenons de plus en plus sur les effets de l’infection par Covid-19, mais nous ne savons pas si vous pouvez la contracter à nouveau, si vous pouvez la transmettre ou si vous développez immunité. Un panneau d’information publique met en garde contre l’augmentation des cas de Covid-19 à Londres après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une série de nouvelles restrictions pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en Angleterre (Photo: PA) «Nous devons de toute urgence trouver les réponses à ces questions comme plus rapidement que possible. »À propos de la capacité de notre système immunitaire à combattre une deuxième vague de Covid-19, le Dr Jenna Macciochi, auteur de Immunity: The Science of Staying Well a déclaré:« Nous n’en savons pas assez sur l’interaction entre le courant coronavirus et notre système immunitaire pour dire définitivement si nous développerions une réponse de mémoire immunitaire protectrice. »Et si nous le faisons, nous ne savons pas si la réponse mémoire est de longue durée. Nous ne savons pas non plus si le virus mute et échappe à cette mémoire protectrice. »Répondant à la nouvelle du premier cas de réinfection à Hong Kong, Brendan Wren, professeur de pathogenèse microbienne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré: plus de trois millions de cas de Covid-19 dans le monde, le premier cas signalé de réinfection potentielle par Covid-19 doit être mis en contexte. «Il faut s’attendre à ce que le virus mute naturellement avec le temps», a-t-il déclaré. «C’est un exemple très rare de réinfection, et cela ne devrait pas annuler la volonté mondiale de développer des vaccins Covid-19.»

