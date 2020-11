Pouvez-vous nommer ces films après leur traduction hilarante par le cinéma étranger?

Des malentendus.

Très souvent, un malentendu peut être à l’origine d’un problème plus important, d’une brouille ou, dans le cas de ce quiz, d’un mélange hilarant de film. Avec la portée mondiale des films hollywoodiens, les producteurs et les cinéastes essaient constamment d’avoir un impact plus important sur leur entrée au box-office en faisant de la publicité et en promouvant leurs films partout dans le monde.

Une fois que ces films sont acceptés par différents pays, ils ont alors la tâche de monter, de doubler et de sous-titrer ces films afin qu’ils deviennent accessibles dans d’autres pays. Mais parfois, les responsables de ces changements se trompent. Hilarant. Et jamais plus que lorsqu’ils doivent choisir un titre de film qui captivera leur public.

Bien sûr, parfois un titre de film anglais ne fonctionnera pas. Peut-être qu’il y a un jeu de mots dans le titre ou un dicton qui ne se traduira tout simplement pas dans une autre langue. Ainsi, en conséquence, les producteurs de différents pays peuvent opter pour une traduction littérale et parfois ils essaient de créer un titre par eux-mêmes.

Ce quiz révélera certains des titres de films LES PLUS DRÔLES que les distributeurs du monde entier ont pensé être une bonne idée. De prendre le thème du film trop littéralement à des spoilers désastreux, voyez si vous pouvez comprendre ce que le film prévu était censé être à partir de ces titres de films étrangers.