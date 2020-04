Pourtant, un autre gros film saute les salles de VOD – Africadaidly

Comme cela a si bien fonctionné pour « Trolls: Plus de cette merde », Universal a choisi de publier Pete Davidson-starrer « The King of Staten Island » sur Digital, au lieu de le sortir dans les salles de cinéma depuis … eh bien, personne intelligent réouvrira tous les cinémas en juin.

Arrivée le 12 juin dans votre salon, la comédie produite par Judd Apatow serait un compte rendu lâche de la vie de Davidson. Maude, la fille d’Abrams, Marisa Tomei, lauréate d’un Oscar (ou pas…), et Bel Powley font partie du casting.

«Scott (Pete Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint le milieu de la vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble bien hors de portée. Alors que sa sœur cadette ambitieuse (Maude Apatow, « Euphoria » de HBO) se rend à l’université, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (lauréate d’un Oscar Marisa Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Ricky Velez, « Master of None »), Igor (Moises Arias, « Five Feet Apart ») et Richie (Lou Wilson, TV’s The Guest Book) – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Bel Powley, Apple TV+‘S’ The Morning Show ‘). Mais lorsque sa mère commence à sortir avec un pompier à grande gueule nommé Ray (Bill Burr, Netflix’s ‘F Is for Family’), cela déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à faire face à son chagrin et à faire ses premiers pas provisoires vers l’avenir. la vie. »

En regardant ces eps «en direct à la maison» de «Saturday Night Live» les deux dernières semaines, il est assez clair que Davidson – et Kate McKinnon, mais vous savez que – sont les vrais MVP là-bas, donc cela devrait valoir la peine squiz.