« Pourrait être prêt la semaine prochaine »

Lunvon Lit Gonflable avec Pompe Electrique Intégrée, Matelas Gonflable Une Personne avec Oreiller et Sac de Rangement, 196 x 97 x 47 cm, Bleu

Important: assurez-vous que la zone est plane, lisse, uniforme et exempte d’objets tranchants susceptibles de perforer le matelas pneumatique. Ne configurez pas le matelas pneumatique à proximité d’escaliers, de portes, de chutes, d’arêtes vives ou de débris. Confort : Le flocage de la capote multicouche crée une expérience de sommeil confortable, supportant jusqu'à 136 kg. Configuration pratique: le matelas pneumatique Lunvon est doté d'une pompe électrique intégrée de 120 V CA et peut gonfler ou dégonfler rapidement le matelas pneumatique jusqu'à obtention de la fermeté souhaitée en environ 3 à 4 minutes. Le câble d'alimentation peut être rangé dans un compartiment intégré pour éviter de gêner votre chambre.Assurez-vous que le cadran de contrôle est complètement tourné pour gonfler ou dégonfler. Matériau de haute qualité et facile à nettoyer: le matelas pneumatique Lunvon utilise un matériau floqué imperméable sur le dessus et maintient la surface sèche. La construction à double couche avec des matériaux de haute qualité garantit au matelas pneumatique de conserver sa forme. Notre matelas est facile à nettoyer après utilisation, il suffit de l'essuyer avec un chiffon humide. Facilité de transport: le matelas pneumatique Lunvon est livré avec un sac de transport pour un rangement et un transport faciles. Il suffit simplement de plier, de rouler et de ranger le matelas pneumatique dégonflé dans le sac de transport