Pourquoi Valtteri Bottas fait face à un test crucial

L’absence de Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir de ce week-end a fait de la course le week-end le plus important de la carrière de deux pilotes.

Tout d’abord, et le plus évident, quiconque entrera dans la Mercedes de Hamilton aura la chance de sa vie. La voiture est clairement la classe du peloton, ayant remporté 13 des 15 courses jusqu’à présent cette saison. Hamilton lui-même a remporté 11 de ces courses, dont les cinq dernières.

Le pilote Williams George Russell est le premier favori pour remplacer Hamilton, avec une décision finale attendue ce soir. Russell est membre du programme des jeunes conducteurs de Mercedes et est actuellement en deuxième année d’un «apprentissage» de trois ans chez Williams.

Le joueur de 22 ans a impressionné dans une voiture bien en retrait, ayant surqualifié son coéquipier dans chacune des 36 courses qu’il a disputées.

Bien qu’il n’ait pas encore marqué de point de championnat du monde dans sa carrière, il est clairement une star du futur et on s’attend généralement à ce qu’il gagne un entraînement permanent avec Mercedes dès 2022.

Lewis Hamilton ratera la course de ce week-end après avoir été testé positif au COVID-19. (Getty)

Une bonne performance ce week-end, s’il prenait le volant, ferait probablement d’une telle décision une formalité lorsque son contrat Williams expirera à la fin de la saison prochaine.

L’autre nom apparemment sur la liste restreinte pour remplacer Hamilton est Stoffel Vandoorne. Le Belge a conduit pour McLaren en 2017-18, et conduit actuellement pour Mercedes en Formule E. Sa chance en Formule 1 semblait avoir disparu dans la débâcle qu’était la McLaren-Honda de 2017, tandis que la voiture à moteur Renault de 2018 ne l’a pas avoir beaucoup plus de succès. Deux années décevantes semblaient avoir mis ses chances de côté, d’autant plus qu’il luttait contre son coéquipier Fernando Alonso.

George Russell en action pour Williams à Imola. (Getty)

Bien que la plupart des sièges pour 2021 soient comptabilisés, une forte performance de Vandoorne remettrait son nom fermement sur le radar pour une place en 2022.

Vandoorne est le pilote de réserve pour Mercedes, un rôle qui existe uniquement dans ce but. Mais l’expérience de course de Russell en 2020 lui donnera probablement l’avantage, à condition que Mercedes et Williams puissent parvenir à un accord sur les services de Russell.

Alors que Russell ou Vandoorne ont beaucoup à gagner s’ils obtiennent le feu vert pour remplacer Hamilton, un homme a beaucoup à perdre.

Avec Hamilton mis à l’écart, la pression est soudainement sur Valtteri Bottas pour qu’il intensifie ce week-end.

Le fossé entre Hamilton et Bottas a été plus grand que jamais en 2020. Hamilton compte 11 victoires contre les deux de Bottas et une avance de 332 points contre 201 au championnat.

Valtteri Bottas soulève le trophée après avoir remporté le Grand Prix F1 de Russie pour Mercedes. (Getty)

En effet, Daniel Ricciardo, dans une Renault à peine compétitive, est plus proche de Bottas au championnat que Bottas ne l’est d’Hamilton, dans une voiture identique.

Bien sûr, Bottas n’a pas eu la meilleure des chances cette année, mais cette excuse ne vous mène que si loin. L’ancien champion du monde Jenson Button a déclaré le mois dernier que Hamilton devait avoir un coéquipier plus fort à ses côtés, sinon il continuerait simplement à gagner.

En août, Bottas a signé une prolongation d’un an de son contrat avec Mercedes, le menant jusqu’à la fin de 2021, qui sera sa cinquième saison avec l’équipe.

En près de quatre ans qu’ils ont été coéquipiers, Hamilton a remporté 42 courses contre les neuf de Bottas, remportant confortablement le titre mondial chaque année. C’est une statistique accablante qui place Bottas fermement dans la catégorie «bon mais pas génial».

Et bien qu’il n’y ait absolument aucune honte à terminer deuxième derrière Hamilton, tout échec à battre un coéquipier remplaçant ce week-end sera le dernier clou dans son cercueil.

Valtteri Bottas (L) cogne les poings avec Lewis Hamilton après s’être qualifié pour le Grand Prix F1 Eifel. (Getty)

Indépendamment de la qualité de Russell, ou du fait que Vandoorne a dominé la catégorie GP2 (maintenant F2) en 2015, Bottas doit tout simplement être la première Mercedes ce week-end.

Etre battu par un septuple champion du monde n’est pas génial, mais c’est compréhensible. Cependant, suivre un pilote de remplacement, qui n’est pas familier avec tous les aspects de la voiture, sonnerait sûrement l’alarme au sein de l’équipe Mercedes.

En effet, compte tenu de sa familiarité avec la voiture, Bottas devrait raisonnablement être plus rapide que son coéquipier. Même une courte victoire peut ne pas suffire à sauver Bottas.

Bottas a participé à 154 courses de Formule 1. Mais la 155e course définira sa carrière.