Pourquoi un Snapdragon 875 Lite est parfaitement logique

Il est presque temps pour Qualcomm de tenir à nouveau son sommet annuel Snapdragon, où le fabricant de puces détaille son tout dernier processeur phare qui apparaîtra dans les téléphones de l’année suivante. Nous nous attendons tous à ce que le Snapdragon 875 soit dévoilé cette année, reprenant là où le Snapdragon 865 s’était arrêté.

Il y a également eu quelques murmures d’une version Lite de son processeur phare, prétendument surnommé le Snapdragon 870, qui pourrait être un Snapdragon 865 Plus avec une vitesse d’horloge plus élevée (3,2 GHz ou plus).

Indépendamment de ce que Qualcomm montre enfin en décembre, le Snapdragon 870 ou un «Snapdragon 875 Lite» a beaucoup de sens pour l’entreprise et l’industrie des smartphones en général.

L’état de Snapdragon

Avant de pouvoir comprendre pourquoi une version Lite du Snapdragon 875 aurait du sens, nous devons d’abord jeter un coup d’œil à l’état actuel du silicium de premier plan de Qualcomm.

Le Snapdragon 865 a représenté une entrée plutôt controversée dans l’histoire du chipset phare de Qualcomm. Bien sûr, vous disposez de fonctionnalités telles que l’enregistrement illimité à 960 ips, l’enregistrement vidéo 8K, des graphiques de classe mondiale et mmWave 5G avec des vitesses ultra-rapides. Mais la plus grande grève contre le chipset a été son prix, avec une forte augmentation par rapport à la série Snapdragon 855 de l’année dernière. En fait, Xiaomi a déclaré que les coûts du chipset et du modem pour la série Mi 10 avaient doublé par rapport au Mi 9 de l’année dernière.

En conséquence, nous avons vu très peu d’appareils de style phare abordables avec le meilleur chipset de Qualcomm en 2020. Alors que Samsung a inversé la tendance avec le Galaxy S20 FE à prix extrêmement compétitif, nous avons vu de nombreux téléphones phares de type tueur augmenter leur prix. Pour ne citer que quelques exemples, les Xiaomi Mi 10, OnePlus 8, Poco F2 Pro et Realme X50 Pro étaient tous plus chers que leurs prédécesseurs.

Entre le coût rapporté de la série Snapdragon 865, l’utilisation du coûteux mmWave 5G sur certains marchés (ajoutant jusqu’à 100 $ de plus pour une variante mmWave), et l’absence de tout véritable silicium rival sur le marché, il n’est pas étonnant que nous en ayons vu plusieurs les marques optent pour le silicium de milieu de gamme supérieur au lieu de payer la prime.

L’augmentation du prix du Snapdragon 865 a contraint certaines marques à passer au silicium de milieu de gamme supérieur.

Plus précisément, nous avons vu le processeur Snapdragon 765G moins cher de Qualcomm devenir la référence pour les appareils phares, notamment avec le Google Pixel 5 et le LG Velvet. Il est également facile de comprendre la pensée. Le chipset de milieu de gamme offre de bonnes performances pour une utilisation quotidienne, ainsi que de nombreuses fonctionnalités haut de gamme qui correspondent au Snapdragon 865 comme la 5G, une charge rapide, une prise en charge de la caméra haute résolution et des capacités de taux de rafraîchissement élevé.

Il y a cependant une faiblesse majeure pour le Snapdragon 765G, et c’est dans l’arène GPU.

Combler le fossé graphique

Nos propres tests ont montré que le Snapdragon 765G est plus faible que même le processeur phare Snapdragon 845 de 2018 en termes de performances graphiques. Ceux qui espèrent jouer à des jeux gourmands en puissance ou à des jeux rétro via des émulateurs de la meilleure qualité possible pourraient être déçus. Mais combien de personnes veulent cela de leur téléphone, non?

Malheureusement, ce gouffre dans la puissance du GPU est particulièrement pertinent en 2020 et le restera en 2021 et au-delà, car les écrans à taux de rafraîchissement élevé augmentent les exigences de performances. Nous avons exécuté GFXBench sur le Pixel 5 et un autre téléphone Snapdragon 765G avec un écran 90 Hz – le OnePlus Nord. Les résultats montrent clairement que le chipset n’est pas capable de piloter le logiciel le plus avancé techniquement à plus de 60 ips. En fait, le Pixel 5 en particulier tombe juste en dessous de 30 images par seconde dans le test de Manhattan. En comparaison, l’Asus ROG Phone 2 et le Nubia Red Magic 3 – deux téléphones de 2019 dotés de chipsets Snapdragon 855 et d’écrans à taux de rafraîchissement élevé – ont tous deux pu se rapprocher beaucoup plus de leur fréquence d’images cible.

Les benchmarks ne sont pas directement corrélés aux performances quotidiennes, bien sûr, et vous vous attendez à de meilleures performances en matière de navigation Web, de navigation système et de jeux légers sur un téléphone comme le Pixel 5 ou le OnePlus Nord.

Cependant, cela nous amène à penser que de nombreux jeux 3D avec des taux de rafraîchissement élevés ne donneront pas des performances stables. Entre PUBG Mobile, Fortnite et d’autres ports console / PC en attente, vous devrez peut-être vous contenter de 60 ips ou même moins dans certains titres.

Alors, comment combler le fossé GPU entre la série 700 abordable et la série 800 premium? C’est là qu’un Snapdragon 875 Lite pourrait faire une grande différence.

Qu’est-ce qu’un Snapdragon 875 Lite pourrait apporter à la table?

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Un Snapdragon 875 Lite avec un GPU équivalent au Snapdragon 865 ou peut-être même au 855/855 Plus pourrait contribuer grandement à garantir que vous voyez réellement des fréquences d’images élevées lorsque vous utilisez un téléphone avec un panneau de taux de rafraîchissement élevé. Mais les performances graphiques ne sont qu’un avantage potentiel parmi plusieurs avantages possibles.

En plus de réduire l’écart de puissance du GPU entre le Snapdragon 765G et le silicium phare, un processeur Lite avec un processeur plus avancé pourrait également améliorer les performances multimédias et les capacités de connectivité. Après tout, le Snapdragon 765G n’a que deux couleurs lourdes contre quatre dans la série 800, est à la traîne en termes de puissance d’apprentissage automatique et ne prend pas en charge les fonctionnalités de pointe comme l’enregistrement 8K, un FAI ultra-rapide et la RAM LPDDR5.

Le processeur Snapdragon 875 Lite pourrait combler un écart majeur entre la série 700 et la série 800.

Sur la base de ce modèle, un processeur Lite offrirait un traitement de la caméra plus rapide et meilleur (par exemple HDR +), un traitement multi-image à résolution plus élevée, un lancement et un chargement d’application plus rapides, des options vidéo de meilleure qualité et des fonctionnalités de réalité augmentée plus rapides et plus précises comme les filtres faciaux.

Cela ouvrirait la porte à des téléphones phares abordables dotés d’une véritable puissance phare. Les téléphones attendus pour 2021 comme le Pixel 6 ou le LG Velvet 2 pourraient s’en tenir à un prix moins cher sans sacrifier les performances. Le tueur phare pourrait également faire son retour, les OEM n’ayant plus à choisir entre devoir payer le prix fort pour les performances d’élite ou faire des compromis importants sur d’autres domaines tels que l’affichage, le stockage, la qualité de fabrication ou l’expérience de la caméra. Un téléphone doté d’un processeur de la série 800 légèrement dégradé serait-il toujours considéré comme un véritable tueur phare? C’est une question philosophique pour un autre jour.

Le développement d’un processeur de style Lite comporte cependant des risques potentiels. Qualcomm devra tracer une ligne fine entre les performances, les fonctionnalités et les prix. La dernière chose que tout le monde veut, c’est un chipset Snapdragon 700 rebadgé avec un prix plus élevé. Une version Lite de mauvaise qualité et coûteuse comme celle-ci pourrait ternir la réputation de la famille Snapdragon 800. Nous voyons déjà cela dans l’espace des ordinateurs portables, car les puces sous-alimentées adoptent une marque de premier plan dans le but de gagner plus de ventes.

Un autre risque est si Qualcomm publie un processeur Lite qui est pratiquement identique au chipset principal mais nettement moins cher. Cela pourrait être une victoire majeure pour les consommateurs mais un problème pour le fabricant de puces, ce qui fait que l’entreprise manque de revenus car les OEM adoptent la puce Lite au lieu du silicium plus cher.

Nous devrons simplement attendre de voir quels sont les projets de Qualcomm quand il dévoilera enfin ses nouveaux processeurs en décembre.

Nous devrons simplement attendre de voir quels sont les projets de Qualcomm quand il dévoilera enfin ses nouveaux processeurs en décembre.