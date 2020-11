Pourquoi un nombre croissant d’écoles enseignent l’histoire de l’Afrique précoloniale pour les niveaux A

«Peut-être qu’à l’avenir, il y aura une histoire africaine à enseigner. Mais à l’heure actuelle, il n’y en a pas ou très peu: il n’y a que l’histoire des Européens en Afrique. Le reste est en grande partie des ténèbres… les tourbillons non édifiants de tribus barbares dans des coins pittoresques mais hors de propos du globe. Ces mots, écrits en 1963 par l’historien d’Oxford Hugh Trevor-Roper, rendraient la plupart des gens mal à l’aise aujourd’hui. Ces dernières années, il y a eu un regain d’intérêt pour les histoires noires et africaines. Certaines personnes, y compris le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer, ont appelé à ce que le sujet reçoive une plus grande attention dans le bulletin d’information sur l’éducation: nouvelles et analyses alors que les écoles tentent de revenir au programme normal « blanchi à la blancheur » C’est un fait peu connu qu’un A Un article d’histoire de niveau sur l’Afrique précoloniale est disponible en Angleterre depuis 2015. Mais à ce jour, une seule école a passé l’examen. La lutte acharnée à laquelle le sujet est confronté illustre certains des défis de la diversification d’un programme qui, selon les critiques, est «blanchi à la chaux». Mais les choses peuvent changer. African Kingdoms est un article proposé par le comité d’examen OCR, couvrant les royaumes ouest-africains de Songhay, Kongo, Bénin, Oyo et Dahomey entre 1400 et 1800. Jusqu’à présent, la seule école à avoir passé l’examen est la Piggott School dans le Berkshire. Julie Curtis est la tête de l’histoire qui a décidé de se lancer. «Je pensais que cela donnerait aux étudiants un angle vraiment différent», dit-elle. Mme Curtis dit que la décision a été légèrement facilitée par le fait que le papier ne représentait «que 15 pour cent de l’examen». Instantanément, nous voyons l’un des principaux obstacles à l’élargissement du programme. Avec un système d’examen à enjeux aussi élevés, les écoles sont réticentes au risque. «En tant qu’enseignants, nous ne pouvons pas simplement expérimenter avec les enfants», dit-elle. «Nous devons nous assurer que nous faisons les choses là où ils vont encore obtenir de bons résultats de niveau A.» Heureusement, les étudiants ont aussi bien réussi l’examen que les autres épreuves. Les défis des enseignants Mme Curtis dit qu’il «est rapidement devenu évident» que l’enseignement du papier «n’allait pas être une chose facile à faire». Le problème est évident: lorsqu’un sujet n’a jamais figuré dans le programme, les enseignants doivent s’instruire avant de pouvoir enseigner à leurs élèves. Inutile de dire qu’il a fallu beaucoup de lecture sur le sujet. Pour les étudiants, une langue et une géographie inconnues ont rendu la réflexion plus délicate que pour certains autres cours. Mme Curtis dit que ce fut une «révélation» lorsque les élèves ont vu la carte de l’Afrique, hier et aujourd’hui. «Toutes ces frontières que nous avons l’habitude de voir aujourd’hui, elles n’étaient tout simplement pas là.» Un article d’histoire de niveau A sur l’Afrique précoloniale est disponible en Angleterre depuis 2015 (Photo: David Jones / PA) Dr Toby Green, universitaire du King’s College de Londres qui a contribué à la conception du cours, pense que les réductions de financement ont également entravé son adoption. «L’impact de l’austérité sur les budgets scolaires a érodé le temps dont disposent les enseignants pour développer le nouveau contenu», dit-il. Intérêt croissant Alors que les royaumes africains ont rencontré des obstacles, il y a des signes que les choses changent. Mike Goddard, spécialiste en histoire à l’OCR, dit qu’il y a eu une augmentation des demandes de renseignements des écoles, et que d’autres devraient recevoir le journal dans les années à venir. Le plus grand coup de pouce au sujet a été un changement dans la société au sens large. En tant qu’historien de l’Afrique précoloniale, le Dr Green dit qu’il avait l’habitude de labourer un sillon «très solitaire». «Il y a vingt ans, il n’y avait aucun intérêt», dit-il. Mais au cours des dernières années, l’intérêt a grandi. Mme Curtis dit qu’elle le voit dans les librairies. Quand elle cherchait l’histoire de l’Afrique, elle trouvait l’autobiographie de Nelson Mandela et rien d’autre. Maintenant, il y a beaucoup plus de titres. L’intérêt a sans aucun doute été soutenu par le mouvement Black Lives Matter, qui a conduit à des appels à plus d’enseignement sur l’histoire des Noirs. Hannah Cusworth, responsable de l’histoire à la Charter School East Dulwich à Londres – qui enseigne le journal l’année prochaine – dit que ses collègues avaient des conversations sur le programme d’études «avant le meurtre de George Floyd», mais les événements de l’été «nous ont vraiment sensibilisés. pourquoi nous faisons ce que nous faisons ». «J’ai eu les yeux ouverts» La popularité est peut-être en augmentation, mais certains se demanderont encore s’il est important pour les jeunes Britanniques d’étudier cette histoire. Les partisans du cours disent que l’une de ses plus grandes forces est de donner aux élèves une perspective totalement différente. Pour Mme Cusworth – une femme de couleur – cela a une résonance personnelle. «J’ai fait l’histoire à l’université, et je suis parti et je suis devenu professeur d’histoire en croyant vraiment au récit selon lequel l’Afrique n’avait pas d’histoire avant la colonisation… J’ai vraiment eu les yeux ouverts.» L’intérêt pour le cours a été soutenu par les Black Lives Mouvement de la matière, qui a conduit à des appels à plus d’enseignement sur l’histoire des Noirs (Photo: Brendan McDermid / Reuters) Le cours est sans doute plus extensible pour les adolescents. «L’un des aspects de l’enseignement du passé africain lointain est que nous utilisons une base de sources différente de celle de l’histoire traditionnelle», explique le Dr Green. En plus d’utiliser des sources écrites, les étudiants doivent puiser dans l’histoire orale, l’art et même la musique (les origines de la musique blues se trouvent en Afrique de l’Ouest, le banjo descendant d’instruments à cordes médiévaux tels que le ngoni). Le Dr Green dit que le sujet est lié au «genre d’étudiant qui pourrait vraiment être rebuté par l’histoire». L’approche traditionnelle «Our Island Story» – célèbre pour Michael Gove – laisse certains se sentir «exclus» et «peu attrayante pour beaucoup de jeunes», affirme-t-il. L’histoire pour tous Les champions du cours insistent sur le fait qu’elle s’adresse à tous, quelle que soit leur origine ethnique. Mme Curtis dit que même si certains élèves noirs peuvent trouver que cela les aide dans leur propre histoire, «si vous avez un apport majoritairement blanc, il est important que nous sachions que le monde est un grand endroit et que la Grande-Bretagne n’en est qu’une partie». «Nous sommes une société tellement multiculturelle que l’histoire de nombreuses régions du monde est importante pour comprendre notre pays.» « [To] dire que c’est pour les enfants noirs ou les enfants d’origine africaine, c’est complètement faux », dit le Dr Green. À une époque où la Grande-Bretagne est aux prises avec son héritage impérial, le cours donne aux adolescents les connaissances et la langue nécessaires pour discuter de questions complexes, notamment l’esclavage. Mme Curtis dit qu’en s’efforçant d’enseigner l’histoire des Noirs, certaines écoles bien intentionnées peuvent finir par raconter une histoire de «victimes passives». Le Dr Green convient que la «concentration écrasante» sur la traite des esclaves a créé une «victimisation du passé africain». Lire la suite David Olusoga: J’ai écrit l’histoire de la Grande-Bretagne noire que j’aurais aimé avoir dans mon enfance. Il dit que le cours établit un équilibre entre la reconnaissance du «vaste» impact du commerce, sans éclipser les réalisations culturelles des royaumes. «Si nous nous concentrons uniquement sur [slavery] ce serait un peu comme enseigner l’histoire allemande et se concentrer uniquement sur les nazis. Le manifeste du Dr Green sur le sujet est qu’il peut aider à rassembler les gens. «Nous vivons dans une société mixte», dit-il. «L’une des choses les plus fondamentales est que tout le monde doit comprendre et respecter l’histoire de l’autre.

