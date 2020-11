Pourquoi un Google Doodle célèbre le 95e anniversaire du premier pompier noir de Londres

Le Doodle d’aujourd’hui rend hommage au pompier et travailleur social guyanais-britannique Frank Bailey, largement considéré comme le premier pompier noir de Londres d’après-guerre, pionnier de la diversité et de l’inclusion et reconnu comme l’un des travailleurs sociaux noirs spécialisés. en santé mentale dans le quartier londonien de Kensington et Chelsea. L’esquisse, apparaissant aujourd’hui sur les navigateurs Google à travers le Royaume-Uni, est illustrée par l’artiste invitée du West Yorkshire, Nicole Miles, qui était Frank Bailey? Frank Arthur Bailey est né ce jour-là en 1925 en Guyane britannique ( maintenant Guyane), Amérique du Sud. Il a fréquenté les écoles locales et a ensuite pris un emploi sur un navire de commerce allemand, ce qui l’a amené à New York. Là, il a trouvé du travail dans un hôpital où il a organisé une grève pour protester contre les salles à manger séparées de l’institution pour différents types d’employés. L’intégration ultérieure des installations de restauration ne s’est avérée que l’un de ses nombreux défis réussis à un statu quo inégal. Frank a déménagé à Londres en 1953 et a compris que les Noirs n’étaient pas embauchés par les services d’incendie de la ville. Pas du genre à rester les bras croisés face à l’injustice, Bailey a demandé à rejoindre les pompiers de West Ham et est entré dans l’histoire lorsqu’il a été accepté au service. Défenseur de longue date des droits des travailleurs, il est devenu un représentant de la branche syndicale avant que le refus répété de promotions ne le pousse à quitter son poste en 1965. Frank a ensuite fait la transition vers le travail social et est devenu le premier conseiller juridique noir pour les jeunes noirs à Marylebone Magistrates Court. Que dit sa famille? La fille de Frank, Alexis Bailey, a déclaré à Google: «Je suis très fière de mon père. Il a passé toute sa vie à lutter contre l’injustice et il n’a jamais abandonné. Il m’a appris à remettre en question les choses qui me semblent fausses et à me défendre et à défendre les autres, même lorsque cela me fait peur. Lire la suite Ignatius Sancho: Pourquoi Google Doodle célèbre aujourd’hui le compositeur et l’écrivain au début du Mois de l’histoire des Noirs Elle a ajouté: «Des années après avoir quitté les pompiers, jusqu’à sa mort, il a continué d’encourager les jeunes pompiers noirs à s’impliquer dans la politique . Il était plein d’histoires sur l’utilisation de la solidarité et de la détermination pour apporter des changements dans ses nombreux rôles différents. »Que dit l’auteur? Nicole Miles a déclaré:« En tant que caribéenne vivant au Royaume-Uni, il est inspirant et racontable de voir comment les immigrants ( surtout de mon petit coin du monde) ont tellement donné d’eux-mêmes à leurs différentes maisons d’adoption. »Elle a ajouté:« J’adore les camions de pompiers rétro que j’ai rencontrés dans mes recherches, alors ils ont été présentés dans certains de mes croquis initiaux, mais ils ont fini par détourner trop l’attention de Bailey, alors nous avons choisi de vraiment le centrer et le lettrage de tuyau qui me permet de jouer davantage avec le lettrage à la main, ce que j’aime vraiment faire.