Pourquoi Toñi Moreno n’a-t-il pas la place qu’il mérite dans Mediaset?

Tour inattendu avec lequel Paolo Vasile nous a surpris face à la nouvelle saison télévisée de Mediaset: Jesús Vázquez sera le nouveau présentateur de «Mujeres y hombres y viceversa» à Cuatro, couvrant ainsi le poste que Toñi Moreno a occupé pendant près de deux ans de suite. La nouvelle a surpris tout le monde puisque personne ne pensait que la femme andalouse pourrait perdre sa place dans le programme, encore moins que Vázquez allait être l’option choisie pour la nouvelle étape. Ce changement de rôles est-il logique? Que se passera-t-il alors avec Toñi Moreno?

Toñi Moreno

La perte de la «vie en direct»

Le rôle de Toñi Moreno dans Mediaset aujourd’hui est plus dans l’air que jamais et c’est que le journaliste se retrouve sans programme à mener. Quel sera votre avenir professionnel? C’est le grand doute qui se pose maintenant, un inconnu que cela vit après avoir été l’une des vedettes de Vasile il y a des années. Lorsqu’il est arrivé au groupe de communication, il a eu la difficile tâche d’ouvrir un nouveau trou dans l’après-midi du week-end, couvrant «Quel moment heureux! avec son «Viva la vida». La journaliste avait pour mission de rajeunir la bande, de lui donner un nouvel air et d’améliorer les tarifs enregistrés par Campos et oui, elle l’a fait, l’espace a fait un trou … mais peut-être pas assez pour Vasile depuis le temps plus tard, la direction de la même chose a changé et Toñi Moreno a été remplacé à l’avant-garde du format.

Gestionnaires de chaîne ils ont opté pour Emma García, un visage de toute une vie dans la maison et ont décidé que Moreno passer à «Femmes et hommes et vice versa». Beaucoup ont interprété cet échange de jetons comme un prix pour le Basque, qui a ensuite mené un pari avec des options pour l’avenir et tout un problème pour Moreno, qui a sauté pour présenter un format qui ne fonctionnait pas particulièrement bien et qui n’a pas non plus d’image positive. parmi le public et surtout les critiques de télévision. Moreno méritait-il cet échange de projets? Évidemment pas. La journaliste s’était battue pour son magazine et lorsque l’oeuvre semblait porter ses premiers fruits, elle fut rapidement remplacée et changea de chaîne. J’ai dû repartir de zéro et le faire dans un format radicalement différent.

Le défi de «MYHYV» qui a été entièrement relevé

Et si, Moreno a pleinement relevé son nouveau défi. Elle a su s’adapter à sa nouvelle situation et a démontré ce qu’elle est: une journaliste polyvalente, professionnelle et reconnaissante du travail qui lui a été confié. L’Andalou s’est rapidement intégré dans la dynamique du projet et est devenu une « mère » pour la tronista et les prétendants. Il savait comment renverser la situation et a donné au programme ce dont il avait besoin: une voix sensible qui a contribué expérience, maturité et logique; ‘MYHYV’ avait besoin de quelqu’un pour s’impliquer beaucoup plus et Toñi Moreno l’a fait. Tant avec les participants qu’avec l’équipe; Il a rapidement créé une chimie avec Nagore Robles qui a montré l’affection que cela a finalement gagné.

Mais maintenant, une fois de plus, l’Andalou a perdu le projet; il n’a pas été en mesure de présenter ce programme qu’il avait déjà fait son propre. Jesús Vázquez est le nouveau présentateur de l’espace, maintenant il aura la tâche difficile de s’intégrer comme elle l’a fait et de gagner l’affection du public fidèle du format. Pourquoi cette partie a-t-elle été choisie? Il semble évident que elle n’est pas responsable des faibles taux d’audience de l’émission de rencontres; Il n’est pas nécessaire de changer d’animateur pour que cela soit un choc pour lui. L’usure après plus de 10 ans en émission avec une formule qui semble usée (au moins en émission linéaire) est la raison évidente de ce qui se passe avec ses performances. Moreno ne méritait pas ce nouveau mépris dans le groupe dans lequel il travaille; elle méritait de continuer à diriger un format il s’est battu depuis le premier jour.

Un présentateur sous-estimé à Mediaset

Peut-être que le moment est venu Toñi Moreno est beaucoup plus apprécié, qu’une fois pour toutes son travail est valorisé. Car oui, bien sûr, la journaliste sait se réinventer et fonctionne même bien en tant que contributrice aux émissions de téléréalité du réseau, mais elle mérite bien plus. Pendant tout ce temps, cela a amplement démontré que cela fonctionne dans une émission en direct à la télévision: transmet de l’énergie, sait sympathiser avec le public, avec ses invités et aussi avec ses collaborateurs, étant sans aucun doute une valeur sûre pour tout format en charge. Donc, le rôle qui a été donné dans Mediaset semble incompréhensible, elle devrait avoir un poids beaucoup plus important dans la chaîne. Peut-être que nous devrions compter beaucoup plus avec des professionnels comme Moreno et moins avec des fraudeurs présumés comme José Antonio Avilés.

Est-il logique que cet été, elle devienne la remplaçante d’Emma García dans «Viva la vida», ce programme qu’elle a vu naître? Évidemment pas. La journaliste mérite bien plus que de revenir pendant deux mois au programme qu’elle a présenté une fois. Vous devriez valoriser votre travail beaucoup plus et lui donner la place qu’il mérite dans le groupe. Ne serait-il pas temps de parier sur elle sous son aspect le plus journalistique? Un «75 minutes» (espace qu’il a conduit sur Canal Sur) pourrait être une option parfaite pour Cuatro et aussi pour son côté professionnel. Ou pourquoi ne pas en tenir compte dans l’un des formats actuels de la chaîne? Il devrait y avoir plus d’options pour un visage comme elle, qui s’est révélé polyvalent et professionnel au quotidien.

Un nouveau départ

Maintenant, Toñi Moreno devra continuer à se battre pour récupérer cet espace à la télévision qu’il mérite. Nous ne savons pas si nous la reverrons sur Telemadrid ou Canal Sur, si elle continuera à collaborer aux formats Mediaset ou entreprendra une nouvelle aventure professionnelle; Mais ce qui est clair, c’est qu’elle mérite de continuer dans cet environnement. Quelqu’un qui travaille aussi bien en information qu’en divertissement, qui sait également conquérir le public et qui a démontré sa valeur professionnelle à de nombreuses reprises doit faire partie de cette industrie avec son propre format; que ce soit une émission de téléréalité, un concours, un magazine ou un espace documentaire. Elle mérite de recevoir cet appel qui la remet à la place qu’elle mérite.