Pourquoi Tolkien a surnommé Aragorn Grandes Jambes: un clin d’œil à Édouard Ier

Aragorn n’a pas qu’un seul nom dans Le Seigneur des Anneaux. Héritier d’Isildur, rôdeur du Nord, chef de guerre puis roi, il traverse le récit sous une série d’identités, de titres et de surnoms qui disent chacun quelque chose de sa place dans le monde. Trancos en français, Strider en anglais, reste le plus célèbre. Mais un autre sobriquet, plus ponctuel et presque moqueur, attire l’attention: Grandes Jambes.

Le détail est bref, presque anecdotique, mais il résume un art très tolkienien du mot juste: un surnom populaire, forgé dans une auberge, qui renvoie à la fois à la perception sociale d’un étranger et à une culture historique dont l’auteur était pétri. Car derrière Grandes Jambes se cache aussi un écho possible à un personnage réel, Édouard Ier d’Angleterre, parfois associé au surnom Longshanks.

Grandes Jambes à Bree: un surnom né du regard des habitants

Le surnom apparaît dans le passage consacré à Bree, ce bourg-carrefour où se croisent Hobbits, Hommes et voyageurs. Aragorn y est une figure immédiatement repérable: il n’a pas l’allure d’un notable local, ni celle d’un marchand de passage. Il reste en retrait, observe, écoute, se fond mal dans le décor. Dans ce contexte, Grandes Jambes fonctionne comme un étiquetage social rapide, un mot que l’on colle à quelqu’un parce qu’il détonne.

Le choix du sobriquet s’explique d’abord par un contraste physique. Bree accueille des Hobbits, et la Comté n’est pas loin. Même quand le village compte des Hommes, l’univers de l’auberge est dominé par des gabarits plus petits que celui d’Aragorn, un Dnadan. Le surnom pointe donc sa taille et sa silhouette, et transforme une caractéristique banale, être grand, en marqueur d’étrangeté.

Le mot a aussi une tonalité ambiguë. Il peut être une simple moquerie de comptoir, mais il peut aussi frôler l’insulte, parce qu’il réduit un individu à un trait physique. Dans une société méfiante envers les rôdeurs, ce type de sobriquet sert à tenir à distance: on ne dit pas Aragorn, on dit celui aux grandes jambes, comme si l’identité importait moins que la différence.

Dans les films de Peter Jackson, Grandes Jambes devient Longues pattes

L’adaptation de Peter Jackson conserve l’idée, avec une variation qui dit beaucoup de la mécanique de traduction et de mise en scène. Dans La Communauté de l’Anneau, la première confrontation verbale est plus directe: quand les Hobbits surgissent, Sam s’interpose et lance un avertissement à Aragorn, en l’appelant Longues pattes.

Le sens reste le même, mais la nuance change. Longues pattes sonne plus agressif, plus animalisant, presque comme un surnom de prédateur. Là où Grandes Jambes peut rester descriptif, Longues pattes accentue la défiance immédiate, utile au cinéma pour installer en quelques secondes la tension autour d’un inconnu.

Ce choix renforce aussi l’idée que le surnom n’a rien d’honorifique. Il vient d’un réflexe de protection: les Hobbits, et surtout Sam, évaluent Aragorn à partir de ce qu’ils voient. Le film traduit cette lecture en un mot qui claque, qui coupe, et qui met en scène le fossé culturel entre les Hobbits et les Rangers.

Édouard Ier, Longshanks: un écho historique plausible chez Tolkien

L’intérêt du surnom ne tient pas seulement à la scène de Bree. Il tient aussi à la possibilité d’un clin d’œil historique. Dans l’histoire anglaise, Édouard Ier, roi du XIIIe siècle, est souvent associé au surnom Longshanks, littéralement longues jambes. La tradition populaire le relie à sa grande taille, réputée remarquable pour l’époque.

La comparaison est tentante pour une raison simple: Tolkien n’écrivait pas dans le vide. Professeur, philologue, lecteur de chroniques et de textes médiévaux, il nourrissait son imaginaire d’un rapport intime à l’Angleterre ancienne. Son œuvre invente des langues, des généalogies et des légendes, mais elle emprunte aussi aux rythmes, aux sonorités et aux codes d’un monde médiéval réinventé.

Dans ce cadre, l’idée qu’un surnom comme Longshanks puisse être réinvesti dans une fiction n’a rien d’extravagant. Le procédé est discret, presque invisible: un mot lancé dans une auberge, et le lecteur anglophone qui a une culture historique peut entendre, en arrière-plan, le bruit d’une référence. La force du clin d’œil, s’il existe, vient de sa modestie: il ne détourne pas l’intrigue, il ajoute une strate.

Le parallèle tient aussi à la position d’Aragorn dans le récit. Il n’est pas seulement un grand homme au sens physique. Il est un homme destiné à régner, un héritier en attente de reconnaissance. Un surnom associé à un roi historique, même sur le mode de la moquerie, crée une ironie: l’étranger suspecté dans l’ombre de Bree porte déjà, sans que les autres le sachent, une stature de souverain.

Un surnom qui révèle l’art tolkienien des identités multiples

Chez Tolkien, les noms ne sont jamais neutres. Aragorn est un cas d’école: son identité circule entre Strider, Elessar et des titres liés à sa lignée. Chaque appellation correspond à un regard. Strider/Trancos est le nom donné par ceux qui le croisent sur les routes, un mot de voyageurs, teinté de méfiance. Elessar appartient à la dimension royale et prophétique. Grandes Jambes relève, lui, du registre populaire, presque trivial.

Cette variation n’est pas un simple jeu. Elle sert la dramaturgie. Tant qu’Aragorn reste Trancos ou Grandes Jambes, il est perçu comme un marginal, un homme des marges, utile mais inquiétant. Quand il devient Elessar, le récit bascule: la légitimité n’est plus seulement intérieure, elle devient publique. Le surnom de Bree, au contraire, rappelle qu’avant d’être roi, il a été jugé sur une silhouette et une réputation.

Le contraste souligne aussi un thème constant du roman: la grandeur cachée. Tolkien aime les rois incognito, les héritiers dissimulés, les lignées qui survivent dans l’ombre. Appeler Aragorn Grandes Jambes revient à l’arracher à la mythologie pour le ramener au sol, au quotidien, à la cruauté légère des surnoms. C’est précisément ce frottement qui rend le personnage crédible: il n’est pas une statue, il est un homme qu’on peut railler.

Au passage, le sobriquet éclaire la manière dont Tolkien construit ses sociétés. Bree n’est pas un décor neutre. C’est un lieu de rumeurs, de méfiance et de hiérarchies implicites. Les habitants nomment les étrangers comme on classe ce qui dérange. Dans ce monde, le langage n’est pas seulement esthétique, il est un outil social.

Pourquoi ce détail continue de circuler chez les lecteurs

Si Grandes Jambes fascine encore, c’est parce qu’il condense plusieurs plaisirs de lecture. D’un côté, il y a la petite découverte, le mot que l’on avait oublié et qui réapparaît à la relecture. De l’autre, il y a le jeu des passerelles entre fiction et histoire, le soupçon d’un clin d’œil à l’Angleterre médiévale.

Le surnom agit aussi comme un rappel: dans Le Seigneur des Anneaux, la légende se construit souvent à partir de détails minuscules. Une remarque dans une auberge, une chanson, un nom de lieu, une étymologie, et tout un arrière-monde se met à exister. Grandes Jambes appartient à cette catégorie. Il n’ajoute rien à la chronologie des batailles, mais il ajoute une texture humaine, celle d’un héros qui commence par être toisé, jugé, réduit à ses jambes, avant d’être reconnu pour ce qu’il porte.

À Bree, Aragorn n’est pas encore un roi. Il est un homme grand, solitaire, et suffisamment différent pour devenir un surnom. C’est aussi ce qui rend la trajectoire plus nette: entre Grandes Jambes et Elessar, il y a tout le chemin d’un destin qui passe par le doute des autres.