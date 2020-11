Pourquoi The Weeknd a-t-il des bandages sur son visage? Singer a semblé sanglant et meurtri aux AMA! – .

Hier soir, le 22 novembre, The Weeknd a gagné gros aux AMA avec trois prix, mais pourquoi était-il en bandages?

Le chanteur de Blinding Lights portait un costume rouge avec des gants noirs à la cérémonie de remise des prix où il a remporté « Chanteur R&B préféré », « Album R&B préféré » et « Chanson R&B préférée »

Les AMA ont été la première tentative de remise de prix à distance sociale, avec des foules de CGI et des danseurs de soutien portant des masques ou des bandages dans le cas de The Weeknd.

Pour The Weeknd, c’était une nuit de dédicace. En acceptant son prix du « meilleur album R&B », il l’a dédié à Prince, qui, selon lui, lui a remis son prix la dernière fois qu’il était là.

Plus tard dans la nuit, il a interprété In Your Eyes et Save Your Tears devant une ligne d’horizon de Manhattan.

Pourquoi The Weeknd avait-il des bandages sur son visage?

Pour calmer les fans inquiets, les bandages sur le visage de The Weeknds ne sont pas le résultat d’une blessure ou d’une intervention chirurgicale. En fait, ils font partie de l’esthétique de son dernier album After Hours, sorti en mars.

Les bandages et le look sanglant ont été arborés par le chanteur dans presque tous les vidéoclips de l’album, son apparition en mars sur SNL et aux VMA en août.

The Weeknd n’a pas confirmé exactement pourquoi il a choisi d’utiliser des bandages, des ecchymoses et du sang est l’esthétique de l’album, mais cela correspond à la sensation plus sombre de l’album.

Dans la vidéo Blinding Lights, nous le voyons expulsé d’un club par un videur avant de conduire ivre de sang sur le visage. Sur la vidéo, The Weeknd a déclaré dans une interview d’Esquire:

« ‘Blinding Lights, c’est la façon dont vous voulez voir quelqu’un la nuit, et vous êtes ivre, et vous vous rendez à cette personne et vous êtes juste aveuglé par le lampadaire, mais rien ne peut vous empêcher d’essayer d’aller voir cette personne. , parce que vous êtes si seul. Je ne veux jamais promouvoir la conduite en état d’ébriété, mais c’est ce que le sous-ton sombre est.

Photo par Emma McIntyre / AMA2020 / Getty Images pour dcp

Réactions à The Weeknd aux AMA

Sans surprise, certains fans ignorants ont été confus par l’apparition du chanteur à la cérémonie de remise des prix:

The Weeknd… les bandages… je ne comprends pas. – ᴮᴱ⁷ 🍂 (@taehyungandwild) 23 novembre 2020

Alors The Weeknd est sorti tout droit des bandages de table d’un chirurgien et tout pour obtenir son AMA? – Flyshawn (@IamCarmenS) 23 novembre 2020

Certains ont même suggéré que les mamans avaient été préoccupées par les bandages de The Weeknd:

Lol, je suis littéralement sur Twitter à la recherche de «bandages de la semaine», car ma mère est descendue jetée – emily jo (@ emj0h1014) 23 novembre 2020

Alors que d’autres qui connaissaient la raison ont fait des mèmes du look:

