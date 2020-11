Pourquoi tante Amanda a-t-elle été «annulée»? TikToker approuve Donald Trump! – .

Photo de Ben Hasty / MediaNews Group / Reading Eagle via Getty Images

AmandaLee Fago a été « annulée » par ses fans de TikTok après avoir assisté à une fête qui a approuvé Donald Trump. La star de TikTok a fait une diffusion en direct à la fête et les fans ont commencé.

Avec plus de 2,6 millions d’abonnés et une coche bleue vérifiée, la diffusion en direct d’Amanda est devenue virale immédiatement. Sa bio lit « A Queen, Mom & ur favorite Tiktok Aunt » suivi d’un tas de drapeaux dont l’arc-en-ciel.

Découvrez pourquoi tante Amanda a été «annulée» et découvrez la vérité!

TikTok: Pourquoi tante Amanda a-t-elle été «annulée»?

Tante Amanda a été « annulée » par certains de ses fans de TikTok pour avoir été diffusée en direct lors d’une fête célébrant Donald Trump. Tante Amanda Stans est choquée par cela car elle n’a jamais parlé publiquement de son soutien à Trump auparavant.

AmandaLee Fago est une maman normale du New Jersey, qui a attiré plus de deux millions d’abonnés sur TikTok pour ses conseils, ses recettes et sa personnalité. Les fans l’aimaient tellement qu’elle a reçu le surnom de «tante Amanda», vers qui les utilisateurs de TikTok se sont tournés pour obtenir des conseils et du réconfort. Les résultats des élections se rapprochant maintenant, c’est le moment où les fans avaient le plus besoin d’elle. Cependant, de nombreux fans de tante Amanda se sont retournés contre elle après avoir diffusé en direct une soirée MAGA 2020, approuvant Donald Trump.

Dans la vidéo du Livestream qui peut être trouvée sur Twitter, Amanda est vue lors d’une fête en salle avec des gens assis derrière elle. Les invités à la fête portent des tenues portant le logo de Trump et la salle est décorée de bannières Trump.

Peu de temps après la mise en ligne d’Amanda, ses fans ont découvert son environnement et ont tenté de «l’annuler», en réponse aux commentaires qu’elle a dit: «Ce n’est pas mon gagne-pain, c’est pour le plaisir»

Je ne suis pas fan de manipuler son public en se fâchant que les gens supposent qu’elle a voté pour Trump, mais elle est à une fête Trump remplie de Covid et dit également «tu es en colère que je n’ai pas voté pour qui tu voulais» AKA signifiant qu’elle n’a pas votez pour Biden. Pure manipulation. pic.twitter.com/6uStHvMNBj – 🖤jess (@SEVENHIPPYS) 4 novembre 2020

TikToker approuve Donald Trump!

Amanda est une infirmière qui fabrique des TikToks pendant son temps libre et a gagné beaucoup de soutien sur la plate-forme de médias sociaux. Après avoir dit aux fans qu’elle ne voterait pas, elle a révélé mardi 3 novembre qu’elle avait décidé de voter.

Dans son dernier TikTok, elle a déclaré: «Je ne voulais pas faire partie de tout [voting] est venue avec et tout ce que ces deux-là représentaient », dit-elle en parlant d’enseigner à son fils la leçon de ne pas haïr les gens pour leurs différences.

