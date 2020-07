Pourquoi Storm a été coupé des nouveaux mutants

Entre le tournage de Les nouveaux mutants et sa date de sortie prévue cette année, l’univers X-Men sur grand écran a subi une énorme transformation. Non seulement les personnages de Marvel ont déplacé les studios de Fox à Disney, mais l’approche du matériau a changé pendant son tournage en raison du succès de Dead Pool et Logan, ainsi que la critique de la centrale X Men franchise à l’époque, et cela comprenait l’ajout de Storm.