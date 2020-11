Pourquoi Sssniperwolf a-t-il été «annulé»? Les commentaires transphobes scandalisent les fans! – .

Photo par Mike Coppola / WireImage

Si vous avez été sur Twitter aujourd’hui, vous aurez vu que Sssniperwolf, également connue sous le nom d’Alia Shelesh, est à la mode sur Twitter. Les fans la « crient » pour des commentaires transphobes après que de vieilles vidéos ont refait surface en ligne.

La YouTuber compte plus de 23 millions d’abonnés sur sa chaîne et est aimée pour ses hacks de vie et ses vidéos TikTok. Certaines vidéos la montrent en train d’appeler des gens et il semble que cette fois, Twitter pense qu’elle a poussé les choses trop loin.

Voici pourquoi Sssniper a été «annulé» sur Twitter.

Pourquoi Sssniperwolf a-t-il été «annulé»?

Certains utilisateurs de Twitter ont « annulé » Sssniperwolf après avoir trouvé de vieilles vidéos d’elle utilisant un langage transphobe et raciste.

Sssniperwolf s’est moquée d’une femme trans pour avoir insisté pour qu’un caissier de Gamestop l’appelle «madame» au lieu de «monsieur». En plus d’appeler des personnes non binaires «Attack Helicopters» et d’utiliser le mot N.

Dans la vidéo, largement partagée sur Twitter, elle appelle les identités de genre non binaires «Attack Helicopters», faisant référence à un mème transphobe d’un texte Copypasta de 2014 qui était populaire sur Reddit.

Sssniperwolf a également commenté des images de Zendaya au gala du Met 2019 déguisé en princesse Disney Cendrillon. Elle a dit que l’actrice aurait dû devenir la princesse Tiana au lieu de la princesse Cendrillon; Tiana est une princesse à la peau noire et Cendrillon est blanche. Sssniperwolf pensait que Zendaya ne pouvait pas «retirer Cendrillon».

Dans une autre vidéo de 2019, intitulée «Des clients méchants ont attrapé une compilation vidéo», Sssniperwolf se moque d’une femme transgenre mal sexiste. L’extrait commence vers 6 h 10, où vous voyez une femme trans crier après un caissier qui l’appelle à plusieurs reprises «Monsieur».

Les commentaires transphobes indignent les fans

Il semble que les fans souhaitent que Sssniperwolf réponde rapidement aux commentaires, car beaucoup la mentionnent sur Twitter en remettant en question ses actions. D’autres utilisateurs de Twitter informent ses fans des incidents et les encouragent à « l’annuler ».

Alia n’a pas répondu à ses fans Twitter concernant les incidents, mais elle reste active sur Instagram et YouTube. Sssniperwolf a recueilli plus de 1,1 million de vues sur sa dernière vidéo « School TikToks That Will Make Your Day Better »,

Un rappel amical que sssniperwolf est transphobe. – (@ladyspiderbug) 6 novembre 2020

alors, à peu près sûr que sssniperwolf est transphobe … elle a fait des blagues transphobes et a ri du fait qu’une femme devenait mal sexiste, puis elle l’a méprise elle-même 🙁 – lem | catgirls oh mon dieu catgirls (@LemosesGone) 6 novembre 2020

a découvert que sssniperwolf est transphobe et est simulé en étant abusé: / – gaby⁷ 💿🍄🍃🌈🎨🧷 (@ g4by21) 6 novembre 2020

