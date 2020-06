Pourquoi Smith échouera-t-il en tant que PÈRE? Connaissez la PLUS GRANDE ERREUR de sa vie !!!

Will Smith, l’un des mégastars à succès d’Hollywood est connu de tous. Sans aucun doute, tout le monde le connaît comme un grand acteur, mais les gens en savent peu sur sa vie et toutes les luttes. C’est un grand acteur, mais comment il a également eu beaucoup de mal à devenir un bon père de famille.

La famille de Will Smith

Will Smith a trois enfants. Il a deux fils et une fille. Lui et sa première épouse, Sheree Zampino, ont un fils, Trey Smith. Lui et son épouse actuelle, Jada Pinkett Smith, ont un fils, Jaden Smith, et une fille, Willow Smith. Jaden est déjà célèbre et connu de tous, mais peu de choses sont connues de Trey.

Éducation de Willow et Jaden

Will Smith a toujours dit et montré son éducation et celle de Jada avec Willow et Smith. Ils croient que les enfants devraient avoir la responsabilité de leur vie dès leur plus jeune âge. La créativité et l’expression honnête sont encouragées par les parents pour les enfants. En effet, comme tout le monde et les médias le décrivent, les deux enfants sont très créatifs et s’expriment librement.

Aujourd’hui, Jaden est devenu célèbre en tant que rappeur, acteur, auteur-compositeur et chanteur et Willow est populaire en tant qu’actrice, chanteuse, productrice de disques, danseuse, auteur-compositeur.

La relation de Will avec Trey

Le style de vie des deux enfants de Will Smith est toujours à l’honneur, mais on ne sait pas grand-chose avec Trey. Les médias essaient toujours de connaître sa relation avec son fils aîné. Mais il semble que la relation entre eux ne soit pas très bonne. Will lui-même a déclaré: «La paire n’a pas toujours partagé une bonne relation. En fait, ça a été plutôt rocheux. » Donc, Will n’a pas beaucoup de bonnes relations avec Trey similaires à celles de ses Jaden et Willow.

Cependant, il a publié sur Instagram l’année dernière qu’en raison du divorce avec sa mère, Trey se sent abandonné et trahi. La relation entre eux est maintenant bonne et il se sent bien pour ça.