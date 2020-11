Pourquoi Sia est-elle «annulée»? Retour de bâton sur le film du chanteur ‘Music’ expliqué! – .

in

De nombreux utilisateurs de Twitter « annulent » Sia après la bande-annonce de son nouveau film La musique a été libéré. Voici tout le drame expliqué.

La chanteuse australienne Sia est la dernière célébrité à avoir été « annulée » par Internet après avoir reçu beaucoup de réactions négatives autour de son nouveau film La musique.

Le film suit l’histoire d’un adolescent autiste, et les utilisateurs de Twitter l’ont jugé « offensant » et « inexact » tout en affirmant qu’il ne décrit pas correctement un sujet aussi important.

Explorons la controverse…

Pourquoi Sia est-elle «annulée»?

Le drame entoure tout le nouveau film de Sia La musique, un film dramatique américain qui doit sortir début 2021. L’un des thèmes principaux du film est le handicap, l’un des personnages principaux, qui a été choisi pour Maddie Ziegler, est autiste.

Les fans ont commencé à « annuler » Sia après la bande-annonce de La musique a été libérée vendredi, affirmant que beaucoup de choses n’allaient pas avec le film, y compris son choix de casting et un prétendu manque de recherche.

Tout a commencé lorsque l’actrice irlandaise Bronagh Waugh a demandé à Sia pourquoi le personnage n’était pas joué par un acteur autiste. «C’est assez choquant la façon dont vous avez choisi de dépeindre ce personnage. Les personnes handicapées ne sont pas brisées et n’ont pas besoin d’être réparées », a-t-elle déclaré.

Sia a alors répondu en disant: «Je suis d’accord. Je n’ai jamais qualifié la musique de désactivée. Les capacités spéciales, c’est ce que j’ai toujours dit, et mettre quelqu’un à son niveau de fonctionnement était cruel, pas gentil, alors j’ai pris la décision exécutive que nous ferions de notre mieux pour représenter avec amour la communauté.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis d’accord. Je n’ai jamais qualifié la musique de désactivée. Les capacités spéciales, c’est ce que j’ai toujours dit, et mettre quelqu’un à son niveau de fonctionnement était cruel, pas gentil, alors j’ai pris la décision exécutive que nous ferions de notre mieux pour représenter avec amour la communauté. – sia (@Sia) 20 novembre 2020

Cependant, cela a suscité encore plus de réactions négatives et les utilisateurs de Twitter ont commencé à affirmer que Sia n’avait pas fait suffisamment de recherches pour produire un film sur un sujet aussi sensible.

Une personne a dit: «Avez-vous fait des recherches ou consulté la communauté? C’est très condescendant de dire qu’il serait cruel de consulter un acteur handicapé.

Sia a alors répondu avec un ton de colère, en disant: «Duh. J’ai passé trois putains d’années à faire des recherches, je pense que c’est pourquoi je suis tellement déçu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Avez-vous fait des recherches ou consulté la communauté? Il est très condescendant de dire qu’il serait cruel de consulter un acteur handicapé – Amy Mason (@AmyCMason) 20 novembre 2020

D’autres pensaient que la bande-annonce décrivait les personnes autistes comme de la « souffrance », et ont fait valoir qu’elle devrait adopter une attitude plus positive.

Une personne a déclaré: «Les personnes autistes ne font pas souffrir leur famille ou leurs soignants, en fait ce sont souvent les soignants qui causent du tort aux personnes handicapées. les personnes autistes doivent pouvoir raconter leurs propres histoires, pas ces ordures.

Cependant, Sia a répondu en disant aux fans qu’ils devaient simplement attendre et regarder le film pour comprendre sa signification.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je pense que tu devrais peut-être voir le film. Je pense que vous pensez peut-être que ce n’est pas quelque chose. Respectueusement vôtre, Sia – sia (@Sia) 20 novembre 2020

«Incroyablement décevant de voir encore une autre fausse représentation des personnes neurodivergentes. Quelle opportunité incroyablement gâchée de mettre en valeur les talents autistes et de partager une histoire authentique de cette communauté. Je ne regarderai pas ça », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Cependant, Sia a révélé que le personnage était basé sur son «ami neuro atypique» qui «trouvait trop stressant d’être non verbal». «J’ai fait ce film avec rien d’autre que de l’amour pour lui et sa mère», dit-elle.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis tellement confus. Le personnage est entièrement basé sur mon ami neuro atypique. Il trouvait trop stressant d’être non verbal, et j’ai fait ce film avec rien d’autre que de l’amour pour lui et sa mère. – sia (@Sia) 20 novembre 2020

Les fans défendent Sia après qu’elle a été « annulée »

Malgré les efforts continus de Sia pour éduquer les gens sur la vraie signification du film, de nombreux fans l’ont « annulée » sur Twitter après la sortie de la bande-annonce.

Cependant, de nombreux fans se sont également précipités pour soutenir Sia, affirmant que le contrecoup de son film La musique avait été une énorme réaction excessive.

Une personne a déclaré: «Les gens ont trop de temps libre et adorent faire du drame avec tout. Sia n’a pas choisi une personne autiste pour un personnage autiste dans son clip, elle a réalisé ce projet par amour pour un de ses chers amis neuro atypiques. Maintenant, elle a tendance et est «annulée». »

«Tout le monde peut-il avoir une emprise sur les acteurs jouant des rôles. Cela s’appelle jouer pour une raison et les émissions sont annulées parce que quelqu’un n’est pas trans ou autiste est en train de tuer notre scène artistique en déclin », a déclaré un autre.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: «Sia incite un acteur à agir, la plupart des acteurs ne décrivent pas qui ils sont à 100% dans la vraie vie ou cela ne s’appellerait pas jouer. Et ensuite? Seul un véritable tueur en série peut jouer à Ted Bundy, Zac Efron doit être annulé? Cette stupidité doit cesser.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les gens ont trop de temps libre et adorent faire du drame avec tout. Sia n’a pas choisi une personne autiste pour un personnage autiste dans son clip, elle a réalisé ce projet par amour pour un de ses chers amis neuro atypiques. Maintenant, elle est tendance et est «annulée» – Dan (@khoshbosh_) 21 novembre 2020

