Pourquoi Scream 3 est massivement mal compris par les fans

Crier est l’une des franchises qui a et aura toujours un fandom passionné. Au cours de quatre films et de deux séries télévisées, Crier Les fans se sont ralliés à l’hybride meurtre-mystère qui a aidé le genre à se développer depuis la fin des années 90.

Scream 3 a reçu la réponse la plus conflictuelle des fans de tous les films, et la critique semble extrêmement injustifiée. Voici pourquoi.

Le premier changement radical à Sidney Prescott

Dans le premier film, Sidney Prescott est une adolescente qui tente de réparer sa vie après le meurtre de sa mère. Lorsque de nouveaux meurtres commencent juste avant l’anniversaire de sa mort, nous regardons Sidney se battre pour sa survie, mais elle a toujours une fragilité qui a poussé les gens à la soutenir.

Dans Cri 2, Sidney est une variante légèrement méprisée et plus dure de son ancien moi, mais ce n’est que Cri 3 que les choses changent. Dans Cri 3, Sidney s’est complètement isolée de la société; elle est armée, parfois prête à casser, et est poussée aux extrêmes en découvrant plus de secrets que sa mère détenait.

Cela a amené Neve Cambell merveilleux affichage de sa gamme en tant que dernière fille épique Sindey, prouvant vraiment son titre de légende de l’horreur.

L’aspect le plus débattu peut être considéré comme un atout.

Cri 3 est majoritairement considéré comme le moins favori des gens dans la franchise parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la révélation que Sidney avait un frère. Cela a-t-il été fait dans une franchise d’horreur? Oui. Mais avec Maureen Prescott qui construit le monde de Crier autour de vivre une double vie, c’était l’avenue parfaite à prendre.

Donner à Sidney un frère, et un meurtrier, était probablement encore plus difficile à tuer que Billy Loomis. La seule personne qui comprend le chagrin des choix de Maureen a emprunté un chemin beaucoup plus sinistre, forçant Sidney à perdre toute chance d’un lien familial unique dont elle ne savait même pas qu’elle était capable – résultant en l’un des Sidney les plus bien exécutés. vs Ghostface se bat dans les quatre films. Un choix sombre, imprévisible et audacieux pour un troisième chapitre d’une franchise d’horreur qui (heureusement) ne joue pas avec la notion de redémarrage.

Parker Posey

le Crier les films ont eu tellement de rôles de célébrités incroyables, mais Parker Posey dans Cri 3 était, sans aucun doute, l’un des plus grands. Posey a certains des meilleurs moments et livraisons comiques que vous puissiez espérer dans un film, et cela complète les nuances comiques du film, mais elle se transforme facilement en terreur.

La combinaison des deux genres de Posey est un exemple parfait de la raison pour laquelle la franchise a reçu autant d’amour qu’elle a depuis plus de deux décennies. Qui aurait pu s’attendre à ce qu’un personnage jouant un autre personnage dans un troisième opus soit aussi efficace?

Étrangement réaliste

Une chose que nous ne pouvons ignorer est le fait que John Milton se sent très… familier.

Le producteur de films d’horreur qui a été connu comme un prédateur (dans le film, bien sûr) est un type exécutif hollywoodien qui est finalement confronté des décennies après ses crimes monstrueux. L’ancien titre de Dimension Films aurait peut-être eu un commentaire un peu plus intéressant sur l’industrie et sa toxicité que ce que les gens pensaient initialement.

Avec la dissolution évidente de Dimension et Weinstein Films, ce film doit être vu différemment de ce qu’il a été reçu lors de sa sortie il y a 20 ans.

