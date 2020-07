Pourquoi oui, nous aimerions regarder une autre bande-annonce japonaise Badass pour Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima n’est plus qu’à une semaine et nous commençons à ressentir le battage médiatique. Avec le préchargement disponible maintenant pour les précommandes numériques, le dernier en date de Sucker Punch nous a tous faufilés comme le fantôme furtif qu’il est. Si vous êtes d’humeur, il y a une superbe nouvelle bande-annonce pour le jeu intégrée ci-dessus, gracieuseté de PlayStation Japan.

C’est un bouchonneur, non? Nous adorons le gros texte japonais qui apparaît à l’écran – à juste titre, il est similaire au style des bandes-annonces des vieux films de samouraï. La vidéo elle-même ne présente vraiment rien de nouveau, c’est juste un battage médiatique.

Nous sommes ravis de sauter dans Ghost of Tsushima le 17 juillet. Tu te joindras à nous? Adoptez la voie du fantôme dans la section commentaires ci-dessous.