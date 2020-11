Pourquoi ont-ils arrêté de compter les votes en Pennsylvanie? Les principaux États électoraux américains attendent toujours les résultats définitifs

La bataille entre le président Trump et l’ancien vice-président Biden est désormais au rendez-vous, avec des totaux plus proches que beaucoup ne l’avaient craint.Cette année a vu un taux de participation record, le plus élevé depuis 1900, ainsi qu’un nombre énorme de votes par correspondance dus. Alors que de nombreux États ont déjà annoncé leurs résultats, certains prennent plus de temps à compter et il y a tout pour jouer. La i newsletter dernières nouvelles et analyses En fait, à Philadelphie, la plus grande ville de l’État très contesté de Pennsylvanie , les bulletins de vote par correspondance ont cessé d’être comptés pour le moment.Voici tout ce que vous devez savoir.Que s’est-il passé à Philadelphie? Philadelphie a décidé d’arrêter de compter les bulletins de vote par correspondance pour la nuit, au lieu de recommencer jeudi matin. Les bulletins de vote de la ville ont été comptés jusqu’à présent sur quelque 350 000 reçus, a rapporté Holly Otterbein de Politico. Les dernières mises à jour clés sur les résultats des élections américaines de 2020 À 21h30, heure locale, le journaliste Max Marin, basé à Philadelphie, a tweeté: «Plus de résultats de vote par correspondance ce soir». Le vote reprendra à 9 heures du matin le lendemain.Philadelphie est probablement l’une des régions les plus démocratiques de Pennsylvanie, ce qui rend ses résultats importants dans la façon dont l’État change finalement.Si la Pennsylvanie suit le modèle qui a émergé lors du décompte, les électeurs républicains sont plus susceptibles d’avoir voté en personne, et par conséquent auraient déjà été comptés.Les électeurs postaux sont plus susceptibles d’être des démocrates, dont la plupart n’ont pas encore été comptés, ce qui signifie que les premiers totaux rapportés pourraient être biaisés en faveur des républicains. de 56% à 42% à 6h30, heure du Royaume-Uni, avec seulement 64% du vote total compté.Les pséphologues des médias tardent à projeter une victoire, CNN affirmant qu’ils auraient normalement appelé l’État pour le Président à ce stade – mais doit attendre et surveiller la suite du décompte dans ces circonstances exceptionnelles. Pourquoi se sont-ils arrêtés pour la nuit? Ils semblent avoir manqué de temps. Il y a eu un nombre record de bulletins de vote par correspondance cette année, malgré la campagne de M. Trump contre eux.Les choses ont été compliquées par la pandémie de coronavirus cette année, le vote anticipé jetant une clé dans les travaux du processus de comptage généralement rapide. Les États américains utilisent une version d’une machine à voter, qu’il s’agisse de numériser des bulletins de vote papier ou de recueillir numériquement les préférences, ce qui accélère le processus de dépouillement. Cette fois, cependant, les votes par correspondance sont un facteur majeur – nécessitant l’ouverture physique des enveloppes qui prend du temps – et d’autres États ont des règles spécifiques sur le moment où les votes anticipés peuvent être ouverts.En Pennsylvanie, les bulletins de vote par correspondance ont fait l’objet de querelles pré-électorales. , le résultat étant que certains comtés se sont fait dire qu’ils ne pouvaient pas commencer à les compter avant 7 heures du matin le jour du scrutin. Certains comtés l’ont fait dès que possible, mais d’autres ont déclaré qu’ils compteraient d’abord tous leurs bulletins de vote en personne.De plus, l’État a déclaré qu’il accepterait les votes par correspondance jusqu’à trois jours après le jour du scrutin, à condition qu’ils soient postés en temps, compte tenu des difficultés potentielles avec le service postal lui-même. La Cour suprême a refusé de contester cette date limite – mais bien sûr, le nombre de votes ajoutés au total est susceptible de diminuer avec le temps, et il est peu probable qu’un lot de votes changeant d’élan arrive encore d’ici vendredi. son épouse Jill s’adresse à ses partisans à Wilmington, Delaware (Photo: AP) Qu’est-ce que cela signifie? Parce que les votes peuvent être biaisés en faveur des républicains à ce moment-là, les premiers chiffres ne peuvent tout simplement pas faire confiance. Les germes du doute sur les raisons pour lesquelles le vote prend plus de temps à compter dans les États membres par rapport aux autres. S’exprimant à la Maison Blanche aux premières heures de mercredi matin, M. Trump a déclaré: «Nous avons gagné cette élection.» Nous voulons que la loi être utilisé de manière appropriée. Nous allons donc nous adresser à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes cessent. »Le camp de M. Biden a qualifié sa déclaration de« scandaleuse parce que c’est un effort nu pour enlever les droits démocratiques des citoyens américains ». Il est toujours possible pour M. Biden de gagner. La Pennsylvanie est un État swing, étant allée à Trump en 2016, et avec son grand nombre de votes électoraux, elle pourrait être vitale pour décider qui sera le prochain président. Nous pourrions ne pas savoir qui est le gagnant pendant un certain nombre de jours.

