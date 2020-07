Pourquoi Olivia de Havilland et sa sœur se sont-elles disputées? Rivalité avec Joan Fontaine expliquée! – .

Olivia de Havilland a connu beaucoup de renommée et de succès au cours de sa carrière. Elle était également connue pour sa querelle de toute une vie avec sa sœur Joan Fontaine.

La légende du cinéma Olivia de Havilland est décédée à l’âge de 104 ans chez elle à Paris.

Sa mort a été confirmée par sa publiciste Lisa Goldberg qui a révélé que l’actrice était décédée de causes naturelles.

Elle était l’une des plus grandes stars de l’âge d’or d’Hollywood. Jetons donc un coup d’œil à sa carrière d’actrice, ainsi qu’à la célèbre rivalité d’Olivia de Havilland avec sa soeur Joan Fontaine.

Photo de WATFORD / Mirrorpix / Mirrorpix via Getty Images

Qui était Olivia de Havilland?

Olivia est née à Tokyo le 1er juillet 1916.

Elle est née du père Walter de Havilland et de sa mère Lilian Fontaine. Walter était avocat et professeur à l’Université impériale de Tokyo, tandis que Lilian était actrice de théâtre.

La carrière d’actrice d’Olivia s’étend de 1935 à 1988 et l’actrice est apparue dans plus de 45 films.

Certains de ses rôles les plus mémorables sont dans le drame de 1949 L’héritière, À chacun ses goûts (1946) et Emporté par le vent (1939).

De plus, Olivia était la plus ancienne actrice vivante à avoir remporté un Oscar avant sa mort et la dernière star survivante de l’âge d’or de Holywood.

Olivia de Havilland et Joan Fontaine quand elles étaient jeunes

Les deux frères et sœurs ont déménagé en Californie avec leurs parents, mais leur père n’a pas tardé à retourner à Tokyo où il a ensuite épousé sa femme de ménage.

La querelle légendaire d’Olivia et Joan remonte à l’époque où elles étaient enfants.

Selon l’autobiographie d’Olivia, « No Bed of Roses » (via The Hollywood Reporter), les deux sœurs ne s’entendaient pas parce qu’elles se sont battues pour attirer l’attention.

Apparemment, la querelle d’Olivia et de Joan s’est transformée en combats physiques que de nombreux frères et sœurs traversent si l’un d’eux ne se sent pas aussi spécial pour ses parents qu’avant.

La querelle d’Olivia de Havilland et de Joan Fontaine

Une fois que les deux frères et sœurs sont entrés dans la vie glamour d’Hollywood, leur rivalité s’est transformée en une querelle légendaire dans l’industrie du cinéma.

Selon Biographie, l’une de leurs rivalités notoires était aux Oscars de 1942 lorsque Olivia et Joan ont reçu des nominations pour la meilleure actrice. Olivia a été nominée pour Retenez l’aube et Joan pour Soupçon, avec Joan ramassant la statuette convoitée cette année-là.

À l’époque, c’était la première fois dans l’histoire des Oscars pour deux frères et sœurs de concourir pour la même catégorie.

Puis en 1947, Olivia a remporté la meilleure actrice pour À chacun ses goûts et quand Joan s’est approchée pour la féliciter pour sa victoire, Olivia aurait snobé sa sœur.

Dans une interview pour Vanity Fair en 2016, Olivia a parlé de sa rivalité légendaire avec Joan, expliquant:

«Une querelle implique la poursuite d’un comportement hostile entre deux parties. Je ne peux pas penser à un seul cas où j’ai initié un comportement hostile. Pour ma part, c’était toujours aimant, mais parfois séparé et, dans les dernières années, coupé.

Dans d’autres actualités, qu’est-ce que le Tube of Terror Challenge de Johnny Scoville? Ces cacahuètes sont 13 millions d’unités scoville!

Partager : Tweet