Pourquoi nous avons le Robert Pattinson Batman – / Film

Il y a quelques garanties à Hollywood: les stars de cinéma se lèveront et tomberont, tout redémarrera ou se suivra, et il y aura toujours un Batman – généralement joué par le dernier bel acteur du jour. Lorsque la cape et le capot ont été habités tant de fois, comment un acteur peut-il espérer faire une impression, en particulier lorsque les itérations passées jouées par Michael Keaton et Christian Bale sont si appréciées? C’est quelque chose qui Robert Pattinson a dû lutter lors de l’embarquement Le Batman comme le plus récent Caped Crusader.

Pattinson était un peu un choix inattendu, étant donné que l’acteur britannique semblait mortellement allergique à la célébrité et aux superproductions à la suite de la série de jeunes vampires qui l’a mis sur la carte, choisissant plutôt de forger son post-crépuscule cheminement de carrière avec une série de films d’art et essai de plus en plus étranges. Mais ce défi particulier de donner sa propre tournure à un personnage qui existe depuis plus de 80 ans est exactement ce qui a attiré Pattinson dans le rôle, a révélé l’acteur.

Dans un profil vraiment incroyable avec GQ (vraiment, vous devez le vérifier dans sa gloire de quarantaine chaotique), Pattinson est devenu sérieux assez longtemps pour discuter de la raison pour laquelle il a dit oui à jouer à Batman. Le personnage existe depuis environ 80 ans et est représenté à l’écran depuis presque aussi longtemps, avec une gamme d’acteurs bien-aimés d’Adam West, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Kevin Conroy, Christian Bale et Ben Affleck, enfilant la cape et le capot sous une certaine forme – en direct ou autrement. Pattinson était très conscient de l’héritage que le rôle de Batman emporte, mais plutôt que de l’effrayer, cela l’a rendu plus désireux de prendre le poste. Pattinson a révélé:

« Je pense que parfois les inconvénients – auxquels j’ai certainement pensé – les inconvénients semblent être des aspects positifs. J’aime un peu le fait que non seulement il existe des versions très, très, très bien faites du personnage qui semblent assez définitives, mais je pensais qu’il y avait plusieurs interprétations définitives du personnage. L’autre jour, je regardais le tournage de Batman & Robin. Et même alors, George Clooney disait qu’il était préoccupé par le fait que cela ait été fait, que beaucoup de terrain que vous devriez couvrir avec le personnage ait déjà été couvert. Et c’est en 96, 97? Et puis il y a Christian Bale et Ben Affleck. Et puis je pensais, c’est amusant quand de plus en plus de terrain a été parcouru. Genre, où est l’écart? Vous avez vu ce genre de version plus légère, vous avez vu une sorte de version blasée, une sorte de version plus animale. Et le casse-tête devient assez satisfaisant, de penser: où est mon ouverture? Et aussi, ai-je quelque chose en moi qui fonctionnerait si je pouvais le faire? Et puis aussi, c’est une partie héritée, non? J’aime ça. Il y a si peu de choses dans la vie où les gens s’en soucient passionnément avant même que cela ne se produise. Vous pouvez presque ressentir ce recul de l’anticipation, et donc cela vous stimule un peu. C’est différent de quand vous faites une partie et il est possible que personne ne la voie. Droite? À certains égards, c’est, je ne sais pas… Cela vous fait un peu épicé. «

Pattinson est un acteur tellement intéressant et imprévisible – et une personne encore plus imprévisible, comme en témoigne le profil GQ quand il fait exploser un micro-ondes et tente de faire quelque chose qu’il se réfère à des «pâtes de restauration rapide» – qu’il est excitant de penser à ce que il pourrait faire comme Batman. Sur la base de sa compréhension du personnage et des représentations passées, il pourrait sortir complètement des sentiers battus et nous donner notre Batman le plus fou et le plus étrange à ce jour.

Le Batman étoiles Robert Pattinson comme le Caped Crusader, alias Bruce Wayne, soutenu par un casting qui comprend Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon, John Turturro en tant que patron de la foule Carmine Falcone, Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / The Penguin, Andy Serkis comme Alfred, et Peter Sarsgaard en tant que nouveau personnage, le procureur de district Gil Colson.

Production sur Le Batman a été indéfiniment suspendu pour le moment, mais Warner Bros. a actuellement prévu d’ouvrir le film sur 1 octobre 2021.

