Pourquoi Netflix n’a pas encore atteint son apogée

Son «trésor» de données est l’une des raisons pour lesquelles il continuera à rester au sommet de la chaîne alimentaire en streaming, selon un analyste.

Pour la plupart des analystes, la réponse est un «non» ferme, même après que Netflix n’a pas atteint les estimations de Wall Street et de ses propres abonnés au troisième trimestre récemment. La croyance est que grâce à la montagne de contenu original de Netflix, à l’avantage du premier arrivé et à l’accent mis sur la croissance en dehors des États-Unis, il continuera à être en tête du peloton pour les années à venir.

Netflix «a investi des milliards dans la production de contenu original et l’octroi de licences de contenu exclusif Netflix, qui représente jusqu’à 40% de ses heures de contenu sur certains marchés, et devrait multiplier par quatre son investissement dans les originaux d’ici 2025», Tony Maroulis, analyste chez Ampere Analysis m’a dit.

Ces originaux – de «Tiger King» à «Stranger Things» en passant par «Ozark» – ont contribué à différencier Netflix, a déclaré Maroulis, et continueront de maintenir les abonnés bloqués dans leurs paiements mensuels. Peut-être encore plus effrayant pour ses concurrents, Netflix pourrait devenir mieux à produire le contenu souhaité par ses téléspectateurs dans les années à venir.

« L’avance que Netflix a sur sa concurrence signifie qu’il a un trésor de données », a ajouté Maroulis. « Il comprend mieux que quiconque le type de contenu qu’il doit produire pour fidéliser ses abonnés existants et en attirer de nouveaux. »

C’est peut-être le cas, mais le rapport Q3 de Netflix n’était-il pas un mauvais signe? L’entreprise n’a ajouté que 2,2 millions de nouveaux clients au troisième trimestre, contre 2,5 millions qu’elle avait projetés. (Les analystes avaient considéré cela comme une estimation prudente, la plupart recherchant entre 3 et 3,3 millions de nouveaux clients.) Mais ce manque à gagner, ont déclaré les analystes, est en fait Netflix victime de son propre succès.

« Netflix a connu une année exceptionnelle, et beaucoup de gens ne comprennent pas que le résultat net de 2,2 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre était en fait assez bon », a déclaré Jeffrey Wlodarczak, analyste principal de Pivotal.

Wlodarczak a souligné que Netflix avait ajouté 26 millions de nouveaux abonnés au cours du premier semestre de l’année, devenant ainsi le service de streaming incontournable pour de nombreuses personnes pendant les verrouillages COVID-19. Bien que son nombre d’abonnés au troisième trimestre ait été inférieur, la société est toujours bien en avance sur ce que les analystes auraient attendu de la société à ce stade de l’année, a ajouté Wlodarczak.

Maroulis a fait un point similaire en déclarant: «À l’échelle mondiale, Netflix a ajouté plus de 28 millions d’abonnés au cours des trois premiers trimestres de 2020, contre 19 millions au cours des trois premiers trimestres de 2019, soit une augmentation d’environ 50%.

Pourtant, avec l’assouplissement des restrictions sur le COVID-19 dans le monde au cours du trimestre, certains l’ont considéré comme un signe que la force de Netflix sera diminuée si ou quand un vaccin est disponible. Le raisonnement a du sens: les gens voudront enfin sortir et aller à des événements, plutôt que de continuer à s’asseoir sur le canapé et à diffuser.

«Un vaccin COVID-19 réduirait vraisemblablement l’intérêt des ménages à rester dans leur cocon domestique. Ce cocon a été un avantage dans [the first half of the year] en particulier », a déclaré Alex DeGroote, directeur de DeGroote Consulting.

Cela pourrait entraîner une légère baisse des heures passées à diffuser. Il vaudra également la peine de surveiller la réaction des abonnés à la hausse des prix de Netflix la semaine dernière, son niveau le plus cher coûtant désormais 17,99 $ par mois. La dernière fois que Netflix a augmenté ses prix, à la mi-2019, le service a perdu 130 000 abonnés nationaux le trimestre suivant – marquant la première fois qu’il a perdu des clients américains depuis 2011. Pourtant, un exode d’abonnés de Netflix ne semble pas probable.

D’une part, Netflix est un produit incroyablement collant, le taux de désabonnement de l’entreprise oscillant entre 2 et 3% au cours des deux dernières années, selon Antenna Data. C’est le plus bas de tous les services de streaming. Des services comme Disney + et Hulu, à titre de comparaison, ont un taux de désabonnement mensuel d’environ 5 à 6%. Cela remonte à la liste de contenu de Netflix – les abonnés sont plus disposés à conserver leurs comptes Netflix parce qu’ils attendent le retour d’une émission ou parce qu’ils sont prêts à essayer de nouveaux contenus originaux. Netflix a gagné le bénéfice du doute des téléspectateurs que d’autres streamers visent à se réaliser.

«En règle générale, la plupart des ménages paieront pour trois services« à la demande »», a déclaré DeGroote. « Netflix figurera toujours dans ce Top 3. »

Les analystes considèrent également la hausse des prix de Netflix comme un mouvement qui renforce sa domination. Les revenus supplémentaires permettent à Netflix d’investir dans plus d’émissions que les téléspectateurs veulent regarder, ce qui rend finalement plus difficile pour les clients d’abandonner leur service, à moins d’une augmentation obscène des prix.

Voici à quoi ressemble le paysage du streaming en ce moment: Netflix détient une solide avance sur Amazon Prime Video, qui compte environ 150 millions d’abonnés. (Ce chiffre est augmenté par le fait que toute personne qui s’inscrit à Amazon Prime a également accès à son service de streaming.) Disney + croît beaucoup plus vite que Disney ne l’avait jamais prévu, avec 60 millions d’abonnés en août, mais reste loin derrière Netflix dans l’ensemble. Hulu, quant à lui, compte 35,5 millions de clients, et il existe une multitude de services à la pointe comme Apple TV +, HBO Max et Peacock qui cherchent à se frayer un chemin à Netflix.

La seule préoccupation de Netflix est qu’il atteint un point de saturation au pays, avec plus de 80 millions de clients aux États-Unis et au Canada. Wlodarczak estime qu’il y a 16 à 18 millions de personnes qui «piratent le service aux États-Unis seulement». Ajouter ces personnes en tant que clients payants serait évidemment utile.

Le meilleur moyen de Netflix pour garder son avance, cependant, découle de sa capacité à ajouter des abonnés internationaux. DeGroote a déclaré que le contenu localisé devrait être un «objectif clé» pour Netflix à l’avenir, en particulier en Asie, où la pandémie n’a pas été aussi dévastatrice. En mettant l’accent sur la croissance internationale, tout en exploitant les données de ses téléspectateurs pour développer de nouvelles émissions et garder les abonnés enfermés, Netflix devrait continuer à être au sommet de la chaîne alimentaire en streaming, ont déclaré les analystes.