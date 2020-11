Pourquoi n’avons-nous pas vu les ordinateurs portables Windows on Arm avec des puces MediaTek?

MediaTek a révélé qu’il examinait le segment Windows on Arm.

Qualcomm est actuellement le seul fabricant de puces à proposer des processeurs pour la plate-forme.

Apple a annoncé hier ses premiers ordinateurs Mac dotés de silicium Arm, mais la société de Cupertino n’est pas la première plate-forme informatique majeure à adopter Arm. En fait, nous avons vu les ordinateurs portables Windows on Arm sortir depuis plus de deux ans maintenant.

Ces appareils Windows on Arm sont en grande partie alimentés par des chipsets Qualcomm Snapdragon, le fabricant de puces rival MediaTek étant manifestement absent dans cet espace. Aujourd’hui, la firme taïwanaise a révélé qu’elle envisageait ce segment.

«Windows on Arm est une nouvelle opportunité en développement. Nous étudions cet espace sur le dos du succès du Chromebook de MediaTek dans COVID-19 fois (sic) », a déclaré un représentant de l’entreprise aux journalistes lors du sommet exécutif de l’entreprise.

Deux obstacles sur le chemin?

La société a également lancé deux nouvelles puces Chromebook dans les MT8192 et MT8195, et MediaTek affirme que ces puces sont plus que suffisantes pour exécuter Windows on Arm. «Cependant, (nous) avons besoin de pilotes DirectX pour le GPU Mali d’Arm», a expliqué un représentant.

Les nouveaux processeurs Chromebook de la société utilisent tous deux les graphiques Mali-G57 d’Arm, tandis que les processeurs pour ordinateurs portables de Qualcomm utilisent des GPU Adreno internes. Cela donnerait théoriquement au fabricant de puces américain un plus grand contrôle sur des choses comme le support des pilotes, plutôt que de devoir compter sur des sociétés partenaires.

MediaTek a également cité la compatibilité des applications x86 avec Windows on Arm comme un «défi principal» pour la plate-forme. À l’heure actuelle, les applications x86 doivent être portées sur Windows on Arm ou elles doivent être émulées pour fonctionner sur la nouvelle plate-forme. Cependant, cette dernière approche a tendance à entraîner une pénalité de performances, tandis que la première route nécessite le travail du développeur.

Cependant, entre Microsoft et Qualcomm déployant la prise en charge de l’émulation d’applications 64 bits ce mois-ci et Apple lançant ses premiers ordinateurs Mac alimentés par Arm, il est clair que l’espace informatique Arm progresse. Espérons que nous verrons des ordinateurs portables moins chers sur les deux plates-formes en 2021.

