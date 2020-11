Pourquoi Millie Bobby Brown a-t-elle supprimé TikTok? L’actrice fait allusion à la raison dans l’histoire cryptique d’Instagram! – .

in

L’actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown a supprimé son compte TikTok et les fans veulent savoir pourquoi.

Millie Bobby Brown était une utilisatrice régulière de la plate-forme de médias sociaux et avait déjà gagné environ 16 millions d’abonnés. Cependant, quelques jours à peine après avoir publié sa dernière vidéo, elle a supprimé son compte TikTok sans explication.

Peu de temps après la suppression du compte, Millie a publié une histoire sur Instagram faisant apparemment allusion à la raison de la suppression de TikTok. «Réaliser que s’entourer de positivité est la façon la plus heureuse de vivre! Pas de haine et seulement de l’amour. N’oubliez pas d’être gentil… MERCI X »lire le message.

Alors pourquoi Millie Bobby Brown a-t-elle supprimé TikTok?

Selon son histoire, elle a supprimé TikTok afin de s’entourer de positivité et d’éliminer la «haine». Mais à quoi fait-elle référence? Eh bien, selon certains fans, l’actrice a récemment été harcelée sur l’application pour avoir utilisé un Android sur un iPhone. Millie Bobby Brown aurait un accord de marque avec Samsung Galaxy.

Cependant, d’autres fans ont lié le TikTok supprimé à la même raison pour laquelle elle a supprimé Twitter en 2018 – des mèmes l’accusant d’être homophobe. À la fois sur TikTok et Twitter, cela devient une blague courante et interne pour les utilisateurs de créer des mèmes alléguant en plaisantant que Millie Bobby Brown est homophobe. Bien sûr, il n’y a aucune preuve à ces affirmations et il s’agit plutôt d’un canular.

Les utilisateurs ont souvent fait de fausses anecdotes sur des expériences négatives rencontrant l’actrice aux côtés de mèmes photoshoppés. Bien que la tendance à ce canular ait commencé en 2018, elle prospère toujours sur Twitter et maintenant aussi sur TikTok.

Photo par JC Olivera / Getty Images

Réactions des fans à sa suppression de TikTok

Certains ne savaient pas pourquoi elle était traquée pour des choses aussi triviales que d’avoir un androïde:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pourquoi les gens intimideraient-ils millie bobby brunir tiktok ?? pour avoir un androïde ?? wtf- j’en ai aussi un, avez-vous un problème avec ça ?? je n’ai pas du tout de monde – m ™ ✧ ・ ゚ STREAM BETTER (@ kiwisdi0r) 29 novembre 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

le fait que Millie Bobby Brown ait supprimé sa page tiktok parce que vous l’avez tous intimidée pour avoir un androïde avec lequel elle a été SPONSORISÉE est juste triste. – polo (@neilarnoldd) 30 novembre 2020

Les fans ont également tweeté que les «blagues» sur l’homophobie sont en fait néfastes:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je ne peux pas croire que la ppl bully millie bobby brown, qui a 16 ANS, pour avoir un androïde, et que ppl continue de faire des «blagues» homophobes, c’est même plus une blague, c’est «CYBERBULLYING», et tout cela l’a poussée à quitter tiktok, la même chose qui s’est produite ici (twitter) – hi x (@Imanaaah) 30 novembre 2020

Un fan a même comparé les réactions sur TikTok à Millie Bobby Brown à celles du drame récent de Zoe Laverne:

Ce contenu n’a pas pu être chargé

le fait que vous ayez harcelé millie bobby brown off tiktok et ZOE LAVERN A TOUJOURS UNE PLATEFORME NE SONT PAS BIEN AVEC MOI – big b (@potatoeslurpy) 29 novembre 2020

Dans d’autres nouvelles, pourquoi Millie Bobby Brown a-t-elle supprimé TikTok? L’actrice fait allusion à la raison dans l’histoire cryptique d’Instagram!