Pourquoi Michael Jordan a une fois repoussé 150 millions de dollars pour une apparition de deux heures

L’agent de Michael Jordan a révélé que la légende de la NBA avait rejeté une fois 100 millions de dollars américains pour une apparition de deux heures.

Jordan est sans doute le plus grand athlète de tous les temps et a amassé un large éventail d’offres de parrainage tout au long de sa carrière, mais Jordan n’était pas du genre à prendre l’argent sans enquêter en profondeur sur les avantages offerts.

L’ancienne star des Bulls a signé avec des entreprises populaires comme Coca-Cola, McDonald’s et Chevrolet pendant ses jours de jeu.

L’homme de 57 ans a réduit ses approbations après ses jours de jeu, mais travaille toujours pour la boisson pour sportifs Gatorade.

Selon son agent David Falk, Jordan a une fois refusé la possibilité de gagner 150 millions de dollars australiens pour quelques heures de travail – en assistant à une journée de golf.

« [Jordan] refusé un accord pour faire une apparition d’une journée de golf quand il était en Asie il y a quelques années pour un match de pré-saison avec Charlotte.

« Et une femme aux Philippines m’a offert sept millions de dollars pour une journée, voulait qu’il joue dans un tournoi de golf. Et il a refusé.

« Je lui ai apporté un accord il y a trois ans pour 100 millions de dollars (153 millions de dollars australiens).

« Et tout ce qu’il avait à faire, à part donner son nom et sa ressemblance, était de faire une apparition de deux heures pour annoncer l’accord. Et il l’a refusé. »

Les accords d’approbation de la Jordanie ont ouvert la voie aux athlètes modernes pour maximiser leurs gains hors du terrain, avec l’impact de la star sur le jeu de génération en génération.

La gamme Air Jordan de Nike rapporte au propriétaire des Hornets environ 200 millions de dollars par an selon Forbes, avec une valeur nette en hausse à A3,15 milliards de dollars, grâce en grande partie à sa propriété de l’équipe de Charlotte.