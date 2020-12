Pourquoi Melbourne Storm a battu Richmond pour le titre de meilleur d’Australasie

Des milliers d’experts ont été stupéfaits lorsque la tempête de Melbourne cette semaine a propulsé Richmond pour le titre de la plus grande équipe sportive d’Australasie des cinq dernières années, selon une société d’analyse sportive.

Mais le fondateur de Gain Line Analytics, l’ancien Wallaby de 28 tests Ben Darwin, a expliqué en termes clairs les raisons pour lesquelles le puissant club NRL a reçu la couronne.

De nombreux adeptes du sport passionnés ont souligné le fait que les Tigers ont remporté trois postes de premier ministre et le Storm seulement deux dans les années 2016-2020, mais Darwin dit que les hommes de Craig Bellamy ont devancé les troupes de Damien Hardwick dans un domaine clé.

Cameron Smith avec le trophée NRL après avoir remporté la grande finale de dimanche avec Melbourne Storm. (Getty)

« Statistiquement, Richmond n’a pas bien fait cela lors de la saison 2016. Richmond a remporté la grande finale, oui, mais la différence est que Melbourne Storm a remporté plus de matchs pendant cette période », a déclaré Darwin sur SEN. Petit déjeuner avec Vossy.

«Richmond, pour remporter ce prix, doit toujours gagner sur cette base de cinq ans.

« C’est difficile de gagner ça. Richmond a très bien réussi et ils l’ont planifié. Ils se sont assis en 2010 et ont dit: » Nous voulons gagner trois grandes finales d’ici 2020 « – et ils l’ont fait. Mais ils ne l’ont pas encore fait. assez fait pour gagner ce prix. «

Les Tigers ont remporté 79 de leurs 117 matchs entre 2016 et 2020 pour un pourcentage de victoires de 67,52, un record exceptionnel qui est élevé par des courses profondes en finale lors de quatre des cinq dernières saisons.

Les faits saillants de leur CV élogieux ont été de se défouler à la maison pour battre Adélaïde lors de la grande finale 2017, massacrant le Grand Western Sydney dans le décideur 2019 et ripostant pour battre Geelong dans la grande danse 2020.

Richmond à la grande finale de l’AFL (Getty)

Mais Melbourne a remporté 91 de ses 116 matchs entre 2016 et 2020 pour un pourcentage de victoires de 78,44, tandis que leurs victoires en tant que Premier ministre sur le nord du Queensland en 2017 et Penrith en 2020 ont donné un coup de pouce aux analyses de Storm.

Les Crusaders, NSW Breakers, Sunshine Coast Lightning et Sydney FC font partie des autres clubs très réussis des cinq dernières années.

Darwin a déclaré qu’il avait une vision claire de l’analyse lorsque le prix a été lancé en 2019.

Les croisés remportent le 10e titre de Super Rugby (AAP)

« Ce que nous voulions faire était de mettre toutes les équipes (en Australasie) les unes contre les autres: mettre les équipes féminines contre les équipes masculines, mettre les petites équipes contre les grandes équipes et créer un critère qui dit: » Qui est la meilleure de ces équipes? » », A déclaré Darwin.

Il dit également qu’il est plus facile de gagner une compétition à six équipes qu’un tournoi à 18 équipes, tandis que la stabilité de la compétition est également prise en compte, citant sa conviction qu’il est plus difficile de remporter un poste de premier ministre de la LNR maintenant qu’à la fin des années 1990.

The Storm a également remporté le prix inaugural en 2019.