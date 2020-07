– – – – – – The Kissing Booth 2, la deuxième entrée de la populaire série Kissing Booth sur Netflix, est sorti sur les écrans le 24 juillet 2020. Ce film, comme son prédécesseur, est devenu une véritable sensation chez les adolescents. Les fans de comédies romantiques pour adolescents parlent constamment de son intrigue sur diverses plateformes de médias sociaux. Le premier film avait montré comment Elle avait choisi Noah et le second montrait comment Noah devait partir pour Harvard. Après avoir regardé The Kissing Booth 2, nous pensons que c’est en fait Marco, et non Noah, qui est un meilleur choix pour Elle. Comment Marco est mieux adapté pour Elle: Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Elle tombe amoureuse de Noah. Mais c’est aussi un fait que Noah est contraint de quitter la ville pour se rendre à Boston afin d’assister à Harvard dans la deuxième entrée de la série. Alors, maintenant, la question se pose: l’amour entre Noah et Elle verra-t-il une baisse d’intensité? Vraisemblablement! Marco entre dans l’image, compliquant l’intrigue. Marco se soucie profondément d’Elle et sur une photo dans The Kissing Booth 2, nous voyons même Elle se serrer les lèvres avec lui. Cependant, d’après ce que nous voyons, Noah est fidèle à Elle, ne voulant pas vraiment entrer en relation avec d’autres filles de Harvard. Mais étant donné les changements que les circonstances ont pris, il est prudent de suggérer que dans la suite de ce film, Marco sera le compagnon romantique d’Elle. Non seulement il est plus proche d’Elle en ce moment que Noah, mais il semble aussi vraiment l’aimer et se soucier d’elle. The Kissing Booth Series: An Overview Le premier film de la série, intitulé The Kissing Booth, écrit et réalisé par Vince Marcello et basé sur le roman du même nom de Beth Reekles, est sorti sur Netflix le 11 mai 2018. Ce film suit la romance entre Elle et Noah. The Kissing Booth 2 fait avancer l’histoire d’Elle et Noah et commence par Elle parle du temps qu’elle a passé avec Noah avant que ce dernier ne doive partir pour Harvard. Au moment de la rédaction de cet article, le film détient un taux d’approbation de 27% sur Rotten Tomatoes. – – –

