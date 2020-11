Pourquoi mangeons-nous de la tarte à la citrouille à Thanksgiving?

Thanksgiving est une période de l’année où nous nous réunissons avec nos familles et célébrons la paix autour d’un festin géant, composé de dinde rôtie et de tarte à la citrouille.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous mangeons de la tarte à la citrouille et non de la tarte aux pommes?

Dans cet article, nous examinons l’histoire de l’action de grâces et la signification de cette délicieuse friandise.

Pourquoi la tarte à la citrouille?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la tarte à la citrouille est faite pour l’action de grâce, certaines liées à la saison, d’autres à l’histoire.

Aux États-Unis, Thanksgiving a lieu au début de la saison d’automne et cela est célébré au cours d’une fête composée de plats de saison.

La citrouille et la courge sont récoltées en Amérique du Nord et au Canada à l’automne, étant donc une culture saisonnière, elle est en abondance en ce moment.

Il est logique d’utiliser une culture qui existe à l’époque car elle est abordable et accessible à tous.

On estime qu’environ 50 millions de tartes à la citrouille sont consommées pour l’action de grâce chaque année aux États-Unis.

Pourquoi la citrouille et non la pomme?

Les tribus amérindiennes du nord-est cultivaient la citrouille et la courge comme aliment de base.

La citrouille est originaire de l’hémisphère occidental et a été cultivée comme une culture bien avant les aliments tels que le maïs et les haricots.

Les Amérindiens cultivent des citrouilles depuis plus de 9 000 ans.

La plus ancienne graine de citrouille trouvée dans une tombe au Mexique remonte à environ 7 000 ans avant JC.

Les citrouilles ont été cultivées pour la première fois dans les vallées de Tehuacan et d’Oaxaca entre 6000 et 5000 avant JC.

Non seulement ils étaient une culture de base pour les tribus autochtones à travers l’Amérique du Nord, mais ils étaient sacrés et souvent utilisés pour les rituels et les célébrations.

Au fur et à mesure que la technologie s’est développée et que nous nous sommes industrialisés, la taille de la culture des citrouilles a considérablement augmenté.

En 2018, selon le Service national des statistiques agricoles de l’USDA, 1,5 milliard de livres de citrouilles utilisables ont été récoltées cette année-là seulement.

D’où vient la tradition?

En 1621, certains des premiers colons américains sont tombés sur la citrouille pour la première fois et étaient nouveaux pour la manger.

Les premières recettes décrivent des méthodes de cuisson de la citrouille, qui auraient consisté à creuser une citrouille et à la remplir de lait, d’épices et de miel.

Ils l’auraient ensuite rôti sur un feu pour créer un ragoût sucré.

C’est devenu une tradition pour les Amérindiens d’apporter les citrouilles aux colons comme cadeaux et ils leur ont montré comment cuisiner et préparer des citrouilles.

Le premier Thanksgiving a eu lieu entre la tribu Wampanoag et les colons de Plymouth en Nouvelle-Angleterre.

C’était une célébration conjointe d’une récolte réussie et il est dit qu’une variété de tarte à la citrouille aurait été servie ce jour-là en même temps que la fête de célébration.

La recherche suggère que c’est là que la tradition est née.

Les tartes à la citrouille sont-elles les mêmes aujourd’hui?

L’une des premières recettes de tarte à la citrouille jamais enregistrées a été celle du chef français François Pierre la Varenne.

Il est devenu célèbre pour son titre de livre de recettes Le Vrai Cuisinier Francois, ce qui se traduit par Le vrai cuisinier français.

Le livre de cuisine du 17e Century contenait l’une des premières recettes enregistrées pour faire de la tarte à la citrouille qui a été traduite en anglais en 1653.

Voici un extrait de la traduction en anglais sur la façon de faire une tarte à la citrouille.

“Tourte de potiron – Faites-la bouillir avec du bon lait, passez-la dans une casserole très épaisse, et mélangez-la avec du sucre, du beurre, un peu de sel et si vous voulez, quelques amandes estampées; que tout soit très mince. Mettez-le dans votre feuille de pâte; cuit le. Une fois cuit, saupoudrez-le de sucre et servez.

Cette recette a servi de base à la création des tartes à la citrouille que nous mangeons aujourd’hui pour Thanksgiving.

Les recettes de tarte à la citrouille ont commencé à apparaître dans les livres de cuisine américains écrits en anglais à partir de 1670.

À l’époque, il s’appelait Pumpion Pie, car c’était le mot (maintenant archaïque) de la citrouille.

C’est alors que les expérimentations avec des épices telles que la cannelle, la muscade et les clous de girofle ont commencé.

Certaines recettes comprenaient l’ajout de pommes et de raisins secs pour plus de saveur.

La plupart des recettes ont continué à suivre la base de l’utilisation de la citrouille, du lait, des œufs, du sucre, de la cannelle, de la muscade, du sel, du beurre et une pâte pour la croûte.

Quelle est la plus grosse tarte à la citrouille jamais préparée?

Comme vous le savez, il y a presque une compétition pour tout et en 2010 un nouveau record du monde a été établi.

La plus grande tarte à la citrouille au monde a été préparée le 25 septembre 2010, lors du New Bremen Pumpkin Fest dans l’Ohio.

Il mesurait un diamètre record de 6,09 mètres!

Pour faire cette tarte monstrueuse, 2 796 œufs, 525 livres (238 kg) de sucre, 1 212 livres (549 kg) de potiron en conserve ont été utilisés.

Les boulangers ont également utilisé 109 gallons (495 l) de lait évaporé, 14,5 livres (6,5 kg) de cannelle, 7 livres (3,1 kg) de sel.

440 feuilles de pâte ont été utilisées pour faire la croûte.

Après cuisson, le poids total de la tarte était de 3 699 livres (1 678 kg).

Les tartes à la citrouille sont mangées pour Thanksgiving car elles sont non seulement savoureuses mais facilement disponibles et suivent la tradition.

La tarte à la citrouille est un symbole de la terre et de la culture des citrouilles et des courges par les Amérindiens.

Les citrouilles en ont nourri beaucoup pendant des milliers d’années et elles constituent une partie importante de l’alimentation car elles poussent en abondance et sont abordables pour presque tout le monde.

La tarte à la citrouille était une création faite avec l’aide et les conseils des Amérindiens et est un élément important de la célébration de l’action de grâce.