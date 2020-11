Pourquoi l’interview MSNBC d’Eva Longoria a été surnommée «anti-Noir» par les utilisateurs de Twitter – .

Photo de Philipp Schmidli / Getty Images

Après qu’Eva Longoria a parlé à MSNBCde Ari Melber le 9 novembre, certains de ses commentaires sur les électeurs qui ont mené Joe Biden à sa victoire n’ont pas plu à certains téléspectateurs.

L’actrice est une partisane démocrate de longue date et est connue pour être très vocale sur son soutien au parti. Plus tôt cette année, elle a même accueilli la première nuit de la convention démocrate 2020.

En tant que Latina elle-même, Eva a également été active dans le discours sur le vote Latinx et a aidé à lancer She Se Puede, une plate-forme qui vise à encourager le vote latina.

Il n’est donc pas surprenant qu’Eva ait été plus qu’heureuse de passer à l’antenne pour célébrer et analyser la récente victoire démocrate aux élections de 2020. Cependant, ce qu’elle n’a pas prédit, c’est comment certains de ses commentaires seraient interprétés par les téléspectateurs.

Au cours de l’entretien, interrogée sur le rôle des électrices dans le résultat, Eva a déclaré:

«Les femmes de couleur se sont manifestées en grand. Bien sûr, vous avez vu en Géorgie ce que les femmes noires ont fait, mais les femmes latines étaient les vraies héroïnes ici, battant les hommes à tour de rôle dans chaque État ».

De nombreux téléspectateurs ont été déçus par les commentaires d’Eva lors de son interview et ont affirmé qu’elle avait opposé des femmes latines à des femmes noires.

Eva Longoria vient d’incarner l’un des nombreux obstacles sur la voie de l’unité du WOC – le désir de détourner l’attention et de mesurer les efforts des femmes noires. Un noyau de l’anti-noir est le sentiment que les femmes noires ne servent pas – même un peu d’attention, c’est «trop».

Certains se sont non seulement sentis offensés par les commentaires d’Eva Longoria sur MSNBC, mais ont également expliqué qu’ils étaient inexacts.

Les femmes noires ont toujours été la colonne vertébrale du Parti Dém. Même lorsque le parti ne mérite pas nos efforts et notre travail. Ce qu’Eva Longoria a dit à propos des femmes noires diminue les efforts des femmes noires et efface également les Afro-Latinas. & De vraies «héroïnes» où? Les femmes noires sont apparues et sont sorties ENCORE. pic.twitter.com/4dhk249rQO

– Bella Goth (@HoodSocialism) 9 novembre 2020