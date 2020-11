Pourquoi les vidéos sur le tabagisme de la Xbox Series X sont une mauvaise tentative pour raviver la controverse sur la surchauffe

Juste un jour après le lancement officiel de la Xbox Series X, une chose semblait dominer la conversation autour de la console de nouvelle génération de Microsoft: une série de vidéos virales dépeignant prétendument un problème de surchauffe majeur, alors que d’épais nuages ​​de fumée étaient désespérément expulsés à travers la console. évents supérieurs. Les créateurs des vidéos ont affirmé que la Xbox Series X était devenue si chaude que les composants à l’intérieur étaient littéralement à quelques secondes de prendre feu.

J’ai passé les deux dernières semaines avec la Xbox Series X, à tout tester, de ses excellents temps de chargement et de ses visuels 4K 60fps à sa compatibilité descendante et sa fonction de reprise rapide qui change la donne. Tout au long de mon temps avec la console, une chose que je n’ai pas rencontrée était des problèmes de surchauffe majeurs. À tout le moins, il n’y a jamais eu un moment où j’ai regardé nerveusement mon extincteur en utilisant la console. La Xbox Series X peut devenir un peu chaude lorsqu’elle affiche des visuels 4K, mais c’est à peu près tout. Dans l’ensemble, le ventilateur unique «silencieux» de la console fait un excellent travail pour garder la console au frais, et la forme et la taille monolithiques de la console ont été clairement conçues avec le flux d’air à l’esprit.

(Je n’avais pas de caméra thermique sophistiquée pour mesurer les niveaux de chaleur de la console en degrés précis, mais vous pouvez consulter cette excellente ventilation de Digital Foundry, qui n’a signalé aucun problème de chaleur avec la console.)

Le fait est que les vidéos de fumer, que je ne vais pas prendre la peine de publier ici, devaient être fausses, un moyen de troller Microsoft, de gagner en influence sur Internet, d’envoyer l’équipe de conception matérielle Xbox dans la panique ou simplement de donner la PlayStation. 5 une avance précoce dans la guerre des consoles de nouvelle génération. Sans surprise, les vidéos ont en effet été démystifiées par un utilisateur de Twitter qui a démontré qui facilement vous pouviez donner l’impression qu’une Xbox Series X était «en feu». Tout ce dont vous avez vraiment besoin est une vape:

