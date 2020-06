Pourquoi les téléphones sont-ils si lourds?

Même si la conception des smartphones a à peine changé au cours des deux dernières années, il existe une variable cachée qui augmente constamment. Aujourd’hui, nous allons nous adresser à un éléphant (dans la pièce) qui devient de plus en plus lourd: le poids des smartphones. Oui, la taille des appareils eux-mêmes a considérablement augmenté, mais d’autres facteurs contribuent à la tendance au surpoids. Nous avons pris quelques statistiques de notre base de données et essaierons de comprendre ce qui se passe de la manière la moins ennuyeuse (au cas où vous vous sentiriez frissonner le long de votre colonne vertébrale en lisant le mot «statistiques»). Afin de simplifier un peu les choses, nous allons nous concentrer sur les produits phares d’Apple et de Samsung: juste les modèles de base de l’iPhone original jusqu’au Galaxy S20. Il y a quelques points intéressants à faire, et si vous regardez le graphique (nous promettons que c’est le seul), vous verrez la tendance, avec quelques points pivots.

Les premiers modèles d’iPhone ont gardé un poids presque constant, entre 133 et 140 grammes. C’est vraiment intéressant, étant donné que l’iPhone 4, avec son design audacieux et unique, incorporait du métal et du verre sans prendre beaucoup de poids. Samsung, d’autre part, a commencé les choses beaucoup plus légères lorsque le premier Galaxy S a fait ses débuts en 2010. Si nous comparons l’iPhone 3GS avec le Samsung Galaxy S (ils sont très similaires, conduisant à de nombreuses poursuites), nous verrons que le Galaxy S est plus léger de près de 30 grammes, malgré un écran plus grand et un appareil globalement plus grand.

Le principal coupable derrière cette différence est l’affichage. Alors que l’iPhone 3GS arborait un écran LCD, le Galaxy S utilisait la technologie AMOLED. Ce dernier produit des écrans nettement plus fins et plus légers, car ils ne nécessitent pas de rétro-éclairage pour fonctionner (les pixels individuels émettent eux-mêmes de la lumière). Il y a aussi le bord métallique autour du panneau avant de l’iPhone 3GS ajoutant un peu de poids, contrairement à la conception tout en plastique du Galaxy S.2012 a été une année charnière pour les deux sociétés en termes de poids. Apple a coché beaucoup de cases avec le design en aluminium de l’iPhone 5 tout en gardant un poids minimal à 112 grammes. Le Samsung Galaxy S III de la même année était beaucoup plus lourd à 133 grammes, principalement parce que c’était un appareil plus gros avec une batterie plus grande. Ce dernier, en passant, est l’un des principaux contributeurs au poids des téléphones. Apple a gardé la taille de l’écran à quatre pouces et la batterie était également beaucoup plus petite, d’où le dispositif plus léger.

La prochaine métamorphose s’est produite vers 2014-2015 après que la conception du Galaxy S5 a été critiquée pour l’utilisation de plastique sur le dos avec une texture et un look de pansement distincts. Samsung a décidé de changer les choses et c’est ce qu’il a fait avec le Galaxy S6, en introduisant le sandwich verre / métal dans son portefeuille de modèles. Fait intéressant, le poids est passé de 145 à 138 grammes, mais au détriment de la capacité de la batterie (2 800 mAh pour le S5 contre 2 550 mAh pour le S6). Samsung a perdu du poids sur l’une des choses les plus lourdes d’un smartphone, et en conséquence, la durée de vie de la batterie du Galaxy S6 était un point faible.

Pendant ce temps, chez Apple, les choses grandissaient. La demande d’écrans plus grands a entraîné une augmentation de la taille de l’écran de 4 à 4,7 pouces entre l’iPhone 5s et l’iPhone 6. La capacité de la batterie a également été augmentée pour faire face à la consommation d’énergie de l’écran plus grand. La tendance des smartphones à prendre du poids a commencé à se former.

2017 a été une autre année de révolutions pour la conception de smartphones, et Apple a de nouveau été à l’avant-garde. La société a adopté sa propre version du sandwich en verre, révélant l’iPhone X et introduisant l’encoche dans le monde. Tout s’est dégradé par la suite si l’on regarde le poids. Les smartphones ont adopté la conception sandwich en verre et en métal et n’ont cessé de s’agrandir et de s’alourdir. Ce n’est pas seulement Apple et Samsung, c’est tout le monde!

iPhone 8, iPhone X, iPhone 8 Plus

Pourquoi les smartphones deviennent-ils plus lourds?

La taille de l’écran n’a cessé de croître au fil des ans, ce qui a donné lieu à de plus gros appareils.

Le verre et le métal sont principalement utilisés. Le verre et le métal sont lourds.

Les batteries ont augmenté de capacité et de taille, ajoutant au poids.

L’avenir nous pèse

Si vous aimez les choses légères et petites, l’avenir semble un peu sombre, en ce qui concerne les smartphones. Les entreprises ont non seulement poussé vers des appareils plus grands et ultra-premium (Galaxy S20 Ultra, iPhone XS Max), mais ont également introduit de nouveaux champions poids lourds – les smartphones pliables. Le Samsung Galaxy Fold pèse 276 g, ce qui équivaut à deux smartphones plus petits, à quoi cet appareil ressemble réellement. Le Huawei Mate X est encore plus lourd, repoussant la limite de 300 grammes (295 g).

Dans le passé, les entreprises s’efforçaient de rendre les téléphones plus petits et plus légers. Maintenant, nous avons exactement la tendance inverse. Les tables vont-elles tourner à nouveau et quand? C’est une question difficile mais pour le moment la réponse est: probablement pas.