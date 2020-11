Pourquoi les momies des îles Canaries espagnoles sont mieux préservées que celles de l’Égypte

Pour voir une momie bien conservée, dirigez-vous vers les îles Canaries plutôt que vers le Caire, suggère la recherche.Les restes momifiés des habitants du 12ème siècle de l’archipel espagnol étaient mieux préservés que ceux de l’Égypte ancienne. année d’étude sur les restes momifiés trouvés dans les îles Canaries, des tests ADN ont montré qu’ils venaient à l’origine d’Afrique de l’Ouest ou du Nord.Les Espagnols ont envahi l’archipel au 15ème siècle et ont rapidement vaincu les insulaires.Dans l’étude du Musée national d’archéologie, l’un des Les restes momifiés que les scientifiques ont étudiés concernaient un homme né vers 1160. Les restaurateurs ont dit qu’il était une personne riche parce que ses dents étaient bien conservées. Processus compliqué Aux îles Canaries, les embaumeurs utilisaient le soleil pour déshydrater les restes des corps mais leur méthode différent de celui utilisé en Égypte: en Égypte, les corps ont été laissés jusqu’à 70 jours pour sécher, mais aux îles Canaries, ils n’ont été exposés aux éléments que pendant 15 heures. Les organes rnaux, qui se décomposent beaucoup plus tôt, ont été placés dans des bocaux en pierre en Egypte.Les momies des îles Canaries sont encore mieux préservées que celles égyptiennes (photo) (Photo: AHMED HASAN / AFP / Getty) En comparaison, aux îles Canaries, les les corps des défunts ont été soumis à un processus différent qui a empêché la putréfaction afin qu’ils aient toujours leurs reins, leurs poumons et leur cœur. Pour éviter la décomposition, les corps ont été enduits de beurre et de sang de bétail. Des pierres des îles volcaniques ont été insérées dans la bouche et l’anus, et les corps ont été enveloppés dans des peaux de chèvre. »En ce sens, la momification [in the Canary Islands] est bien mieux que cela en Égypte », a déclaré Teresa Gómez Espinosa, chef du département de la conservation du musée archéologique national espagnol.« Voir le visage de cet homme est fascinant car il ressemble à un buste. »Régis Francisco López, directeur de Story Producciones, est à l’origine d’un documentaire qui sera diffusé aujourd’hui à la télévision espagnole sur l’histoire inconnue des momies espagnoles. Abandonné «Il est surprenant que nous ne sachions pas comment ces corps ont été momifiés dans notre propre pays alors que nous en savons tant sur la momification en Espagne. Égypte », a-t-il déclaré. M. López a déclaré qu’au 19ème siècle, de nombreuses momies trouvées aux Canaries ont été vendues illégalement à des musées à travers l’Europe. En 1496, après la conquête espagnole des îles, la pratique de la momification a été abandonnée. ont été découverts au 18ème siècle par les dirigeants espagnols. La pratique de la préservation d’un corps comme une momie est répandue à travers le monde et à travers le temps. De nombreuses civilisations – inca, aborigène australienne, aztèque et autres – pratiquaient un certain type de momification.

