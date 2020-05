Pourquoi les airbags ne se sont-ils pas ouverts dans cet accident de Maruti Dzire?

Ce Maruti Dzire a récemment été impliqué dans un accident à grande vitesse. Alors que les passagers se sont échappés avec des blessures, les airbags ne se sont pas ouverts en premier lieu.

Depuis les 1 à 2 dernières années, la plupart des nouvelles voitures sont disponibles avec des coussins gonflables pour passager avant en équipement standard. Certaines voitures dont le prix est inférieur à 5 Lakhs sont livrées avec un airbag côté conducteur. Conformément aux nouvelles règles de sécurité adoptées en 2019, chaque voiture doit être livrée avec des airbags, ABS avec EBD et capteurs de stationnement arrière en standard.

Récemment, nous avons eu une image de ce Maruti Dzire impliqué dans un accident à grande vitesse. Le propriétaire la conduisait à une vitesse élevée d’environ 100 km / h, avant de perdre le contrôle et la voiture s’est renversée plusieurs fois. Alors que tous les passagers à l’intérieur de la voiture se sont échappés avec des blessures légères, il y a quelque chose de mal à propos de cet accident.

Les airbags de ce Maruti Dzire ne se sont pas ouverts. À cette vitesse élevée, tout le monde s’attendrait à ce que les airbags s’ouvrent instantanément, mais rien ici. La raison principale en est que la voiture ne s’est pas écrasée ou n’a pas endommagé son châssis. La plupart des dommages sont causés au toit, aux portes et aux panneaux latéraux. De face, il y a très peu de dégâts.

Les capteurs d’airbag sont utilisés à l’avant des voitures, ces jours-ci. Donc, s’il y a un impact à l’avant, seuls les airbags s’ouvrent. Généralement, si l’accident affecte le châssis, les airbags s’ouvrent instantanément. Cependant, cela n’est possible que dans les voitures avec deux coussins gonflables avant. Pour les voitures avec airbags latéraux et rideaux, ils ont également des capteurs situés sur le côté.

Maruti a récemment amélioré le Dzire avec un léger lifting. Il a obtenu un moteur à essence révisé de 1,2 litre avec un système hybride doux en standard. Les améliorations cosmétiques comprennent des ajustements à la calandre avant, des éclairages et des pare-chocs. Les autres fonctionnalités incluent les ORVM à repliage automatique, le nouveau système d’infodivertissement à écran tactile SmartPlay studio, le régulateur de vitesse et le système d’arrêt à démarrage automatique du moteur.

Le prix de Dzire commence à Rs 5,89 Lakhs jusqu’à Rs 8,81 Lakhs (ex-showroom). Son moteur à essence quatre cylindres de 1,2 litre produit désormais 89 ch, couplé à une MT et une AMT à 5 vitesses. Le kilométrage officiel est désormais de 23,6 kmpl pour la manuelle et de 24,12 kmpl pour les variantes AMT.