Pourquoi les acheteurs de PS5 manqueront le dernier RPG d’Obsidian pour Xbox Series X – .

Divertissement d’obsidienne

Microsoft a organisé hier un événement pour la Xbox Series X et ce fut une démonstration fantastique. En plus du gameplay de ce qui pourrait être le dernier Halo pendant dix ans, il y avait aussi une bande-annonce pour Fable ainsi que des bandes-annonces pour d’autres jeux excentriques tels que Psychonauts 2. Cependant, l’un des plus grands titres annoncés était le dernier RPG d’Obsidian Avowed, et ici, vous découvrirez pourquoi les acheteurs de PS5 le manqueront.

Avec The Elder Scrolls 6 qui ne sortira apparemment pas pour une éternité, Obsidian’s Avowed sera votre chance de découvrir un RPG fantastique à la première personne. Et cela vient du studio responsable de Fallout New Vegas, il y a donc cela pour les fans de Bethesda d’être extrêmement excités. On dit qu’il se situe dans le monde des Pillars of Eternity, il suffit donc de dire que nous sommes excités.

Cependant, si vous envisagez d’acheter une PS5 plutôt qu’une Xbox Series X, vous devez savoir que vous ne pourrez pas jouer au jeu d’Obsidian.

Avowed arrive-t-il sur PS5?

Non, le jeu Avowed d’Obsidian n’arrive pas sur PS5.

Obsidian a annoncé hier son dernier jeu Avowed, mais il ne viendra pas sur PS5 car il s’agit d’une exclusivité Microsoft.

Quant à savoir pourquoi il s’agit d’une exclusivité Microsoft qui ne vient pas sur le système de nouvelle génération de Sony, c’est parce que Microsoft a acquis Obsidian en 2018.

Maintenant, cela pourrait vous faire gratter votre tête et vous demander pourquoi The Outer Worlds est venu sur PS4 l’année dernière. Eh bien, c’était parce que The Outer Worlds a été travaillé avec l’éditeur Private Division avant l’acquisition de Microsoft.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour Avowed, ce sera la première exclusivité Microsoft d’Obsidian. C’est dommage que cela n’arrive pas sur la console de Sony, mais Microsoft fait ce qu’il faut en acquérant des exclusivités auprès de développeurs renommés.

Et les fans de Sony peuvent à peine gémir quand ils ont été bénis avec une tonne d’exclusivités telles que Spider-Man, God Of War et maintenant Ghost of Tsushima.

