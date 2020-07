Pourquoi le serveur est toujours en panne pour maintenance après une «  attaque de ransomware  » a provoqué une panne

Le service Connect de Garmin est tombé en panne, empêchant les utilisateurs de créer de nouveaux itinéraires de course à pied et de cyclisme ou de partager leur activité.Le service et le site Web du fabricant de montres connectées ont été interrompus jeudi et restent hors service. Ses centres d’appels et ses chats Web du service client sont également hors service. Garmin a publié hier sur Twitter: «Nous subissons actuellement une panne qui affecte Garmin Connect, et par conséquent, le site Web et l’application mobile Garmin Connect sont actuellement en panne. La newsletter i coupe le bruit «Cette panne affecte également nos centres d’appels et nous ne sommes actuellement pas en mesure de recevoir des appels, des courriels ou des chats en ligne. Nous travaillons pour résoudre ce problème le plus rapidement possible et nous nous excusons pour ce désagrément. »L’application de Garmin a affiché ce message d’erreur (Photo: Twitter) Pourquoi Garmin Connect est-il arrêté? Garmin a fermé ses services pour faire face à une attaque de ransomware qui a crypté son réseau interne et certains systèmes de production. Il effectue actuellement une maintenance pour gérer les conséquences de l’attaque. La déclaration sur son site Web dit: «Nous sommes désolés. Nous subissons actuellement une panne qui affecte Garmin.com et Garmin Connect. Cette panne affecte également nos centres d’appels et nous ne pouvons actuellement pas recevoir d’appels, de courriels ou de chats en ligne. Nous nous efforçons de résoudre ce problème le plus rapidement possible et nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. »Quand Garmin Connect sera-t-il de retour? On ne sait pas encore quand le service sera de nouveau en ligne. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait être indisponible pendant plusieurs jours, mais Garmin n’a pas encore publié de mise à jour.Message d’erreur sur le site Web de Garmin (Photo: Garmin) Comment fonctionne Garmin Connect? Les appareils intelligents de Garmin stockent des informations telles que les courses, les cycles et les données de sommeil, puis se synchronisent avec son application téléphonique et son site Web. panne a empêché l’application de se synchroniser avec les appareils, de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas analyser ou partager leurs données à l’aide d’applications telles que Strava.Il existe une solution de contournement que vous pouvez toujours utiliser pour partager vos données sur Strava et des applications similaires. Si vous connectez votre appareil à un ordinateur, vous pouvez télécharger le fichier souhaité à partir d’un entraînement particulier, puis le télécharger manuellement via le site Web de l’application tierce.

