Pourquoi le remake de Demon’s Souls déçoit déjà certains fans

Tout ce que nous avons vu du Les âmes du démon remake suggère jusqu’à présent qu’il pourrait s’agir du meilleur jeu de lancement PS5 et de l’un des meilleurs jeux de 2020, mais c’est ce que nous n’avons pas vu du remake qui inquiète certains fans de longue date.

Un moddeur nommé Lance McDonald a passé au peigne fin les fichiers divulgués liés au prochain L’âme du démon remake et a récemment révélé qu’il semble que le prochain remake ne sera pas restauré Les âmes du démon tristement célèbre Sixth Archstone ou ajoutez tout nouveau contenu lié à celui-ci. En fait, cela ressemble au Les âmes du démon La structure des fichiers de remake est assez similaire à celle du jeu original. Cela pourrait signifier que de nombreux emplacements d’ennemis et d’objets (ainsi que certains aspects de conception de niveau) seront identiques à ce que nous avons vu dans l’original.

Qu’est-ce que la sixième Archstone? Eh bien, dans Les âmes du démon, Archstones est ce qui vous emmène de la zone du hub Nexus aux différents niveaux et mondes du jeu. Il y a cinq Archstones utilisables dans le jeu de base, mais The Nexus comportait également une sixième Archstone cassée qui était censée conduire à un royaume connu sous le nom de «The Northern Limit». Bien qu’il y ait une raison pour laquelle l’Archstone ne fonctionnait pas, l’explication en coulisse était que le logiciel From avait l’intention de le rendre fonctionnel dans le jeu final mais manquait de temps / ressources.

Dans diverses interviews récentes, des membres de l’équipe Bluepoint Games (le studio développant le Les âmes du démon remake) ont confirmé que le Sixth Archstone remake cassé dans le remake. Ils ont également laissé entendre qu’il y aurait des surprises dans le jeu, mais ils s’arrêtent avant de dire quelles seront exactement ces surprises. Le seul nouveau contenu significatif qu’ils ont détaillé jusqu’à présent (au-delà des améliorations visuelles et mécaniques) est un mode fracturé qui est essentiellement une image miroir de la carte originale (un mode a également été référencé dans les fuites de McDonald’s). La question de savoir si le remake comportera ou non des éléments tels que de nouveaux ennemis, de nouveaux événements et des emplacements modifiés dans le jeu de base reste incertaine.