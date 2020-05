Pourquoi le passage de Daniel Ricciardo de Renault à McLaren est une erreur

Un grand reporter de Formule 1 a remis en question le passage de Daniel Ricciardo à McLaren, suggérant que Renault offrait à l’Australien une meilleure chance de devenir champion du monde.

La semaine dernière, le joueur de 30 ans a confirmé qu’il rejoindrait McLaren pour la saison 2021, en remplacement de Carlos Sainz, qui se dirige vers Ferrari.

On ne sait peut-être pas à quel point Ricciardo est arrivé au volant de la Scuderia avant d’écrire son autobiographie, mais le monde de la F1 a été en ébullition avec la discussion sur les mérites du déménagement de Ricciardo depuis qu’il est devenu officiel.

Est-ce que rater la Ferrari lui a coûté ses meilleures chances de devenir le troisième Australien à remporter le titre mondial? Et que dire des mérites relatifs de McLaren et Renault, les deux équipes qui ont partagé le titre de « meilleur du reste » en 2018 et 2019?

Daniel Ricciardo en action pour Renault. (Getty)

Pour répondre d’abord à la question des championnats du monde, la réponse est presque certainement un «non» retentissant.

Un passage chez Ferrari aurait probablement vu Ricciardo jouer le rôle de Rubens Barrichello avec Michael Schumacher de Charles Leclerc. Un solide numéro deux, assez bon pour gagner des courses à part entière, mais sur une saison presque certainement à la mauvaise fin de suffisamment d’appels intra-équipe pour s’assurer que son coéquipier avait le dessus.

La raison probable de l’échec des négociations entre Ferrari et Sebastian Vettel était la décision claire de Ferrari de prioriser Leclerc, qu’ils considèrent comme l’avenir de l’équipe. Si un quadruple champion du monde à Vettel devait être relégué à un rôle de soutien, Ricciardo n’aurait certainement pas pu espérer mieux.

Si vous croyez à l’idée romantique que Ricciardo devienne champion du monde de l’équipe italienne, vous croyez probablement aussi aux fées au fond du jardin.

Daniel Ricciardo a connu une saison frustrante en 2019. (Getty)

Ce qui nous amène à McLaren vs Renault.

Certes, si le formulaire 2019 doit être pris en compte, l’élan est avec McLaren. Ils ont terminé quatrième du Championnat des constructeurs l’an dernier, confortablement devant Renault, qui n’a obtenu que la cinquième place grâce à une poussée de fin de saison, en particulier la paire de sixième place de Ricciardo aux États-Unis et au Mexique.

Les voitures de 2020 ne sont pas encore arrivées sur un circuit en colère, mais Renault a connu une quinzaine de tests de pré-saison en Espagne en février. Certes, Renault n’allait pas défier Mercedes, Ferrari ou Red Bull pour les victoires en course, mais ils semblaient presque à égalité avec McLaren sur les courses de distance, un grand pas en avant par rapport à 2019.

N’oubliez pas que les voitures 2020 devront également être utilisées en 2021, ce qui s’inscrit dans la volonté de la F1 de réduire les coûts dans l’ère post-coronavirus. Cela pourrait s’avérer un problème pour McLaren, qui passera de Renault aux moteurs Mercedes l’année prochaine.

Daniel Ricciardo fera équipe avec Lando Norris à McLaren l’année prochaine. (Getty)

Alors que l’équipe minimise toutes les préoccupations, mettre un moteur Mercedes dans une voiture conçue pour une Renault n’est pas une tâche simple. Attendez-vous à plus de complications que ce ne serait normalement le cas si l’équipe avait simplement pu concevoir une nouvelle voiture.

Certes, le temps de développement devra être consacré à l’intégration du moteur Mercedes à la voiture, plutôt que de se concentrer sur l’augmentation des performances.

De plus, Ricciardo passe d’une équipe qui produit ses propres moteurs (Renault) à une équipe qui utilisera des moteurs Mercedes clients (McLaren).

Charles Leclerc a commencé sa carrière Ferrari avec fracas. (AP)

La sagesse acceptée en Formule 1 est que vous ne gagnez pas de titres mondiaux avec les moteurs clients. C’était une grande raison pour laquelle Red Bull est passé à Honda en 2019, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le journaliste de F1 Joe Saward, qui a assisté à chaque Grand Prix depuis plus de 30 ans, a également mis en doute la décision de Ricciardo.

« Je ne vois pas Daniel déménager chez McLaren comme une étape, je vois cela comme une étape latérale, probablement parce qu’il n’était pas très à l’aise chez Renault », a déclaré Saward au Apex manqué Podcast.

« J’ai été un peu surpris que vous passiez d’une équipe constructeur, avec ses propres moteurs, à une équipe Mercedes de niveau tertiaire.

« McLaren était une excellente équipe, mais il y a beaucoup à prouver. »

Daniel Ricciardo (à gauche) et le patron de Renault Cyril Abiteboul. (AAP)

Tout en jetant un doute sur McLaren, Saward a souligné que l’une des principales raisons de la résurgence de McLaren en 2019 était le travail du directeur technique Pat Fry, qui est dans le sport depuis la fin des années 1980.

Fry a maintenant quitté McLaren pour jouer un rôle similaire avec, vous l’aurez deviné, Renault.

« Le plus gros problème (Renault) avait il y a quelques années était le moteur, il n’était pas assez puissant. Mais maintenant, le moteur est assez puissant, et l’année dernière leur problème était que le châssis n’était pas bon », a déclaré Saward.

« Ils ont changé le département du châssis, ils ont amené Pat Fry. Qu’est-ce que Pat Fry a fait l’année dernière? Il a fait bien McLaren. C’est Pat Fry qui a rendu cela possible. Il a maintenant quitté McLaren. »

« Donc, aller chez McLaren de Renault n’est peut-être pas la chose la plus intelligente que Daniel Ricciardo ait jamais faite, car Pat Fry pourrait apporter toutes ces connaissances à l’équipe que Daniel vient de quitter. »

Saward a souligné que Renault, et le patron de l’équipe Cyril Abiteboul, ont eu du mal ces dernières années avec l’argent. Un nouveau PDG mondial, Luca De Meo, prendra ses fonctions en juillet et devrait réaffirmer l’engagement du fabricant dans le sport.

« Je pense que nous verrons Renault doubler pour tenter de remporter le championnat du monde, car c’est dans leur ADN », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’ils vont dire, ‘faisons-le.’

« Cyril Abiteboul et co n’ont pas eu le budget dont ils ont besoin pour le faire correctement.

« Compte tenu du budget pour le faire correctement, et peut-être qu’ils peuvent le faire. »