Charli D’Amelio, la personne la plus suivie sur TikTok a rapidement perdu des abonnés après qu’une vidéo virale d’elle et de sa soeur Dixie ait reçu des réactions négatives en ligne.

La vidéo, qui montre la famille D’Amelio au dîner, présente Charli discutant du nombre de ses adeptes, ainsi que des remarques spirituelles de James Charles.

Les fans ont également appelé Dixie D’Amelio pour son comportement dans la vidéo.

AUJOURD’HUI EN PRIX: Charli D’Amelio se plaint de ne pas avoir eu 100 millions d’abonnés en 1 an. James Charles répond: « Le 95M ne vous suffisait-il pas? » Les choses deviennent assez gênantes. Dixie D’Amelio se démène pour terminer la vidéo. James prend le relais et fait outro. Charli est confus. pic.twitter.com/t13aTmbR2h – Def Noodles (@defnoodles) 16 novembre 2020

Combien de followers Charli D’Amelio a-t-il perdus?

Charli D’Amelio, la personne la plus suivie sur TikTok, a commencé à perdre rapidement des abonnés après que les fans aient critiqué son comportement dans une vidéo.

Le 18 novembre, Charli a réalisé une vidéo remerciant les fans de 99 millions d’abonnés sur l’application de partage de vidéos, mais est depuis redescendue à 98,7 abonnés, Buzzfeed estimant qu’elle a perdu 500000 abonnés.

Pourquoi le nombre d’abonnés de Charli D’Amelio diminue-t-il?

Dans la vidéo, qui montre Charli et Dixie D’Amelio en train de dîner avec leur famille ainsi que l’influenceur et maquilleur James Charles, Charli a fait une déclaration qui a provoqué une réaction des fans.

Charli a exprimé son désir de toucher 100 millions d’abonnés dans l’année après avoir atteint la barre du million d’abonnés. Elle a dit: «J’aurais aimé avoir plus de temps», dit-elle. «Imaginez si j’atteins 100 millions par an après avoir frappé un moulin.»

charli n’a JAMAIS voulu dire « je déteste tout le monde pour ne pas m’avoir fait atteindre 100M le même jour où j’ai atteint 1M »… elle a littéralement dit « ça ne serait pas cool si ça arrivait » ???? comme vous devez vous promener, allez dehors, faites quelque chose de bizarre pic.twitter.com/nOcYqHk4SP – katie ❀ | était @sayamenswift (@ntltcswift) 19 novembre 2020

James Charles a répondu: «Le 95 [million] pas assez pour toi?

Cela a conduit les fans à ne plus suivre Charli, plusieurs affirmant qu’ils n’étaient que des «numéros» pour elle.

Cependant, de nombreux fans sont restés fidèles à Charli, appelant d’autres personnes pour avoir essayé d ‘«annuler» Charli pour quelque chose d’aussi petit.

Sensationnel. Après avoir regardé Dîner avec les D’Amelio sur YouTube, je me sens tellement mal à l’aise. Dixie et Charlie étaient si désagréables avec le chef quand il leur a préparé un délicieux repas. Je ne peux pas. – Mackenzie Spence (@HiItsMackenzie) 18 novembre 2020

Qu’a fait Dixie D’Amelio?

Dixie D’Amelio a également été critiquée pour son comportement dans la vidéo.

Dans la vidéo, le chef personnel, Aaron May a préparé un repas pour la famille D’Amelio, qui impliquait des escargots. Dixie a vomi et les deux sœurs se sont fait la grimace, Charli demandant des «pépites de dinosaures».

Heidi D’Amelio, leur mère, a dit à Dixie son comportement en disant: «C’est tellement dramatique. Levez-vous, excusez-vous.

Dixie a évoqué la situation sur sa page TikTok et a déclaré qu’elle «vomissait beaucoup». Elle a déclaré:

«Fondamentalement, ce clip (qui n’était pas dans la vidéo originale) est mon équipe et le chef Aaron May essayant de me convaincre d’essayer l’escargot, sachant que j’aurais une réaction. J’adore Chef et je ne lui manquerais jamais de respect.

