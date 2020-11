Pourquoi le monteur sonore de ‘Ted Lasso’ a appris à aimer les placards désordonnés des acteurs

En raison de la pandémie de COVID-19, les acteurs de la série à succès d’Apple TV + ont surnommé le dialogue depuis des lieux très privés

«Nous n’avons pas senti que c’était impossible», a déclaré à TheWrap le monteur sonore superviseur de l’émission, Brent Findley («The Good Place», «Agents of SHIELD»). «Bien sûr, cela aurait été plus facile à l’époque où nous étions naïfs et innocents avant le virus, mais nous avions une bonne idée de la façon dont nous pouvions le faire fonctionner.»

Cela signifiait profiter de la communication virtuelle. Cela signifiait également voir l’intérieur des maisons de collègues. Findley a expédié du matériel d’enregistrement professionnel aux membres de la distribution, puis de son domicile à Los Angeles, a été emmené en tournée dans les résidences de la distribution principalement basée à Londres, à la recherche du meilleur endroit pour enregistrer.

«En faisant de l’ADR avec des acteurs normalement, ce n’est qu’une relation vocale», a-t-il déclaré. «Je suis dans un studio et ils sont dans un studio. C’était donc en fait un joli prix de consolation au milieu de la pandémie. Tout le monde doit se saluer et se saluer. Et nous nous sommes tous mis à l’aise assez rapidement parce que nous étions tous coincés à la maison. Il est devenu, comme pour beaucoup de gens, un moyen de socialiser.

Au cours du printemps et de l’été, Findley a enregistré le dialogue de 42 acteurs différents. Dans tout le spectre, une chose s’est avérée universellement vraie à propos de l’expérience: il y a une pièce à la maison qui est la plus gratifiante en tant que faux studio.

«Un dressing est la meilleure cabine vocale faite maison qui existe», dit-il avec insistance. «Vous avez toutes ces surfaces douces et tous les vêtements et chaussures qui absorbent tous les reflets du bruit. C’est vraiment fantastique. »

Pour ses besoins, certains placards étaient meilleurs que d’autres. Éviter les célèbres conseils du gourou du désencombrement Marie Kondo et son best-seller «La magie du rangement qui change la vie», Findley a dit en riant: «Un dressing en désordre suscite de la joie pour moi! Plus votre placard est en désordre, meilleure sera la qualité sonore. Les placards en désordre m’ont apporté beaucoup de bonheur cette année.

Dans un cas, Findley a dû réenregistrer l’acteur Cristo Fernández, qui joue le jeune footballeur Danny dans la série. Dans la scène d’ouverture de l’épisode 9, Danny court sur un tapis roulant en arrière-plan d’un plan avec le footballeur vétéran Roy (Brett Goldstein) immergé dans un bain de glace. Alors que la scène était filmée, Danny chantait une chanson, que Sudeikis et ses producteurs ont ensuite décidé de ne pas utiliser. Au lieu de cela, ils voulaient que Danny chante une version en espagnol du thème musical «Ted Lasso», qui mènerait directement au générique d’ouverture.

«C’était une excellente idée, une belle petite touche méta», a déclaré Findley. «Mais nous avions besoin de Cristo pour le chanter, ce qu’il a fait dans son dressing sur son iPhone. Il ne pouvait pas réellement courir sur place car alors l’audio capterait le son de ses pieds. Alors je lui ai demandé de rouler ses épaules de haut en bas, juste pour donner un son subtil de mouvement dans sa voix. Cela a parfaitement fonctionné.

Dans un autre cas, l’actrice Hannah Waddingham a demandé de doubler sa voix chantée dans une scène de l’épisode 7, où son personnage Rebecca, la propriétaire impérieuse de l’équipe, ceint de manière inattendue une version de «Let it Go» dans un bar karaoké.

«Il était 3 ou 4 heures du matin quand elle a tourné cette scène», se souvient Findley, «et même si nous trouvions que cela avait l’air merveilleux, elle pouvait entendre à quel point elle était fatiguée. J’étais inquiet car il avait été si bien capturé et il y a un risque de perdre l’authenticité du moment. Mais Hannah a réenregistré la chanson pour nous dans sa chambre à Londres et c’était magistral. Elle est tellement pro. Je mets au défi quiconque de repérer le doublage dans cette scène.

Travailler dans sa propre chambre a ses avantages, selon Findley. Souvent, pendant l’ADR, les acteurs sont encouragés à adopter la même posture que leur personnage dans la scène. Si le personnage est au lit, par exemple, les ingénieurs du son préfèrent l’acteur horizontal pour tenir compte du léger tiraillement supplémentaire de la gravité sur leurs cordes vocales. «Nous n’avons pas eu besoin de demander aux acteurs de s’allonger sur le sol alors que leur propre lit ou canapé était à quelques mètres», a-t-il déclaré.

Certains studios d’enregistrement, en particulier pour les films d’action, sont équipés de ce qu’on appelle une barre anti-stress. « L’acteur peut tirer sur la barre et se fatiguer et cela donne à sa voix un peu de tension supplémentaire pour la scène. » Findley a-t-il demandé à des acteurs de «Ted Lasso» de tirer sur le portemanteau dans leurs placards?

«Non, je ne l’ai pas fait», dit-il en riant. «Je ne voulais pas être responsable s’il n’était pas suffisamment solide dans le mur.»