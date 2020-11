Pourquoi le mandalorien ne sait pas comment faire cuire la viande de dragon Krayt

Le dragon krayt est une créature coriace et sa viande est vraisemblablement tout aussi dure. Le tenir paresseusement devant ce qui semble être le feu des gaz d’échappement d’un navire ne va tout simplement pas le couper. Il y a une raison pour laquelle personne ne cuit de gros cubes de viande sur un feu de camp comme une guimauve. Non seulement cela, mais si les navires dans le Guerres des étoiles L’univers fonctionne avec un carburant similaire à l’essence, cette viande aura le goût de produits chimiques purs.

Le style rôti n’est pas non plus un bon choix pour une viande de dragon krayt en premier lieu. Alors que Peli Motto passe devant le droïde, elle dit qu’elle veut sa portion moyenne rare. Cela signifie que la viande a des propriétés plus proches du bœuf que du poulet ou du porc car personne ne voudra rendre les deux derniers rares. Si le dragon krayt est comme le bœuf, alors il n’y a aucun moyen que le droïde puisse cuire correctement le gros morceau de viande avec cette seule source de feu. Ce serait comme tenir un morceau de viande de 200 onces devant une cheminée. Vous brûlerez de façon impardonnable l’extérieur tandis que l’intérieur prend les propriétés d’une roche rouge froide. Peut-être qu’une méthode de barbecue à cuisson lente pour faire une poitrine de dragon krayt aurait été appropriée, mais cela nécessiterait une fosse d’une sorte et beaucoup plus de sources de feu.

Ce que Peli Motto et son serviable droïde devraient faire, c’est couper cette viande de krayt en filets plus petits. Basé sur l’apparence du morceau au-dessus de la flamme, le muscle du dragon est incroyablement maigre. Couper le morceau en filets plus petits ne prendrait pas de temps du tout et il serait peu nécessaire de couper la graisse. Même avec une coupe généreuse de filets de 14 à 16 onces, cette viande serait probablement suffisante pour fournir un délicieux steak de krayt (assaisonné avec seulement du sel et du poivre, espérons-le – pas d’autres épices Tatooine exotiques) à tout le monde dans le village.

Mais si les cuisiniers insistaient pour transformer la viande en un grand plat pour la communauté et que le barbecue n’était pas une option pour une raison quelconque, alors il leur restait une voie à suivre: utilisez l’un des nombreux lasers disponibles pour couper cette brique de viande en cubes, mélangez-la dans une casserole avec des assaisonnements et du bouillon de bantha, et dans les mots immortels de Carl Weathers (qui joue justement Greef Karga sur Le mandalorien) « Bébé, tu t’es préparé un ragoût. »

