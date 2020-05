Pourquoi le golf est le sport numéro un des EAU en été

La température des EAU a augmenté de manière significative au cours de la semaine ou des deux dernières, bannissant les souvenirs de la pluie que nous avons eue en février et mars.

Avec les récentes restrictions levées au milieu de la pandémie de Covid-19, les gens sont ravis de pouvoir de nouveau marcher dehors. L’air chaud un soulagement bienvenu des royaumes claustrophobes d’être coincé à la maison.

L’été est une période que de nombreux résidents des EAU redoutent alors que le temps chaud atteint son apogée. Cependant, c’est aussi la période de l’année où les gens peuvent profiter de certaines offres d’adhésion de qualité dans leur club de golf local.

Les gens peuvent profiter des installations de première classe pour seulement une fraction du coût total de l’adhésion, un moyen idéal pour passer les matins et les soirées d’été, étant donné que les saisons locales de football, de rugby et de GAA sont arrivées à leur terme.

Qu’il s’agisse d’un parcours complet de 18 trous, de neuf trous ou d’un voyage au practice, toutes les exigences et tous les niveaux de jeu sont satisfaits sur les meilleurs parcours de la ville.

À travers les Émirats, le golf est devenu plus accessible que jamais et cela ne peut être qu’une bonne chose. Mais qu’est-ce qui rend le sport si populaire pendant les mois d’été?

Aucun sport en plein air n’ayant lieu jusqu’à la fin août, c’est le remède parfait pour combler un intervalle de temps chaque matin ou soir, en s’échappant de la maison et en se concentrant en dehors du travail.

L’aspect social est brillant, tant du point de vue du jeu que du non-jeu. Avec de nombreuses familles retournant dans leur pays d’origine une fois l’année scolaire terminée, c’est une excellente occasion pour ceux qui restent dans le pays de rencontrer de nouvelles personnes et de rester en forme.

Et cela sans oublier la beauté des cours aux EAU, à égalité avec les meilleurs du monde.

Parmi les résidents de la marina, des tours des lacs Jumeirah et plus loin, l’Adresse Montgomerie est devenu l’un des clubs les plus populaires à rejoindre pendant les mois d’été.

L’accès au parcours de championnat, aux installations d’entraînement, au footgolf et au parcours Academy par 3 sont parmi les points forts inclus dans les 5 500 AED par personne du 1er juin au 30 septembre.

Cinq minutes sur la route de l’Emirates Golf Club, qui abrite le Dubai Desert Classic, un abonnement d’été de quatre mois coûte 5995 AED – au lieu de 6400 AED en 2019.

L’abonnement comprend un accès illimité au parcours Faldo sept jours par semaine à partir de 9h, ainsi qu’un accès au parcours du Dubai Creek Championship Course et au parcours Fire de Jumeirah Golf Estates de 9h à 14h du dimanche au jeudi.

À Jumeirah Golf Estates, le nombre de membres est resté le même que les frais de 5775 AED de l’année dernière. Cependant, cet été, les golfeurs peuvent jouer à la fois sur les parcours Fire et Earth, une offre intéressante étant donné que ce dernier abrite le championnat DP World Tour de fin de saison de l’European Tour.

À côté de l’aéroport, un laissez-passer estival au Dubai Creek Golf & Yacht Club coûte 4 850 AED par personne pendant quatre mois, offrant un accès supplémentaire aux cours Fire et Faldo en semaine de 9h00 à 14h00.

Loin de l’action sur le parcours, un abonnement d’été à chaque club comprend une multitude de réductions sur la nourriture et les boissons, une leçon gratuite de 30 minutes avec un instructeur de golf et l’accès à la salle de sport et aux piscines. Mais avec la pandémie en cours, il est douteux que l’accès aux loisirs soit accordé jusqu’à ce que les autorisations du gouvernement soient annoncées.

Trump International, Dubai Hills, JA The Resort, The Track et Arabian Ranches sont tous en train d’annoncer des offres d’été, allant de 3 000 à 6 000 AED par personne. Et si l’on veut s’éloigner de Dubaï, alors Al Hamra, Al Zorah, Yas Links, Al Ain et Sharjah proposent également des offres formidables et des cours bien entretenus.

Certains clubs, comme Els Club, attendent des éclaircissements sur les restrictions en vigueur avant d’annoncer des offres en raison des heures de départ réduites et de la disponibilité limitée.

Vous n’avez pas besoin d’être membre pour profiter du golf. Si vous êtes intéressé à jouer un tour, alors Troon et Golf Central sont des sites Web qui affichent les tarifs des green-fees et les heures de départ disponibles pour divers parcours aux Émirats arabes unis. Cela permet aux gens de jouer autant qu’ils le souhaitent sans avoir à débourser une cotisation.

À l’approche des mois d’été lents, il s’agit de trouver quelque chose qui vous rend heureux. Faire des exercices à la maison ou courir autour de la marina peut être une sortie pour certaines personnes, tandis que d’autres aiment faire du sport à l’extérieur avec des amis dans une atmosphère calme.

C’est ce qui attire les gens vers le golf. Être à l’extérieur avec un groupe de deux ou trois personnes, loin du stress de la vie. Cela ne prend pas beaucoup de poids sur votre corps par rapport au football et au rugby. En conséquence, vous pouvez jouer la plupart des jours si le temps le permet.

La rareté du succès est ce qui rend le jeu si captivant. Certains jours peuvent être mauvais et ces gremlins vont ramper dans votre esprit pour ne plus vouloir jouer à nouveau. C’est là que vous devez contrôler cette impatience et rester concentré. À d’autres moments, vous pouvez vous sentir au sommet du monde lorsque vous enregistrez au pair ou trouez un superbe oiseau.

Le marché du golf aux EAU montre des signes évidents de vigueur en période difficile. Cependant, l’innovation, la flexibilité, un côté social attrayant et le sport en plein air sont essentiels pour attirer les cœurs et les esprits pendant les mois d’été lents.

