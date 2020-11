Pourquoi l’âge d’or des adaptations de Stephen King pourrait-il se terminer

Commençons par les 2019 Ça: Chapitre deux. Le suivi du blockbuster de 2017 n’a pas été aussi performant que son prédécesseur, rapportant 473 millions de dollars dans le monde et ne touchant pas autant les critiques et les fans. Chapitre un. Pour être sûr, le brut était important et rentable, et le film avait ses atouts, mais suite à des succès comme Il devraient égaler ou mieux le brut du film précédent, et ne pas être en deçà d’environ 33%.

Sortir sur les talons de Ça: Chapitre deux était Docteur Sleep, Le jeu de Gerald La suite très attendue du réalisateur Mike Flanagan aux deux King’s Le brillant et le film de Kubrick, basé sur le propre roman de King. Malgré de nombreuses critiques solides (y compris de notre part) et l’inclusion d’images emblématiques du film Kubrick que King n’a même pas inclus dans son Docteur Sleep roman, le film a été un buste dans les salles de cinéma, ne rapportant que 72 millions de dollars dans le monde (il a cependant montré une nouvelle vie sur les plateformes de streaming).

Plus tôt en 2019, nous avons vu la sortie de Sematary pour animaux de compagnie, une nouvelle version tant attendue de l’un des romans les plus notoires de King, précédemment adapté en 1989. Alors que le livre de King est l’un de ses plus connus, là-haut avec Le brillant, Carrie, le stand, et Il, le film – qui a considérablement modifié la seconde moitié de l’histoire de King – n’a pas été un succès retentissant. Il ne rapportait que 113 millions de dollars dans le monde, suffisamment pour le rendre rentable (il en coûtait 21 millions de dollars à faire), mais assurant une disparition relativement rapide des théâtres.

Et puis il y a château de Pierre. La série originale Hulu a fait l’objet de beaucoup de battage médiatique lorsqu’elle est entrée en scène à l’été 2018, avec un casting étincelant (André Holland, Melanie Lynskey, Bill Skarsgård, Jane Levy et Sissy Spacek) et un récit qui a tissé des personnages. , lieux et intrigues d’un certain nombre d’histoires différentes. La deuxième saison était peut-être encore plus ambitieuse, servant de préquelle à Misère tout en travaillant les aspects de Le Lot de Salem et autres contes.

