Pourquoi la WWE tire-t-elle un poochie inversé sur les règnes romains?

Il y a eu un autre développement dans la saga de l’interdiction de la WWE Règne romain d’être mentionné à la télévision WWE. En plus de l’édit censément donné aux annonceurs et aux superstars que personne ne mentionne le nom de The Big Dog à la télévision, il semble que Reigns soit désormais édité à partir de clips de matchs passés. Cela marque un renversement brutal par rapport à la position précédente de la WWE sur Roman Reigns, qui avait jusque-là ressemblé à: « Un, Roman doit être plus fort, plus en colère et avoir accès à une machine à voyager dans le temps. Deux, chaque fois que Roman n’est pas à l’écran, tous les autres personnages devraient demander « Où est Roman? » «

Cependant, un utilisateur de Twitter souligne que la WWE s’est assurée que le clip de Seth Rollins encaissant son contrat Money in the Bank sur Brock Lesnar excluait Roman Reigns de la vidéo, même si ce sont Reigns qui ont pris Lesnar à la limite juste avant Rollins. Encaissé.

Ils éditent littéralement #SethRollins épingler #RomanReigns à Wrestlemania 31 pour le WWT Championship wtf ?! #BRUT pic.twitter.com/5IGPJ1xPRo – Punk Justice (@ punkjustice777) 5 mai 2020

La question est, pourquoi la WWE est-elle si déterminée à faire oublier tout le monde au Big Dog? Reigns a refusé de participer à WrestleMania 36 en raison de préoccupations concernant la sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus. En tant que survivant de la leucémie, Reigns court un risque élevé pour le virus, il est donc logique qu’il veuille obéir aux règles de quarantaine. Au lieu d’un match prévu contre Goldberg pour le Championnat Universel avec Reigns aurait presque certainement gagné, Braun Strowman a reçu le match et la ceinture à la place.

La WWE est-elle bouleversée que Reigns ait ruiné leur WrestleMania des plans? En d’autres termes, Roman Reigns est-il dans le Big Doghouse? Cela contredirait les déclarations de l’entreprise selon lesquelles il n’y aurait aucune répercussion pour quiconque ne veut pas travailler en raison de la pandémie. Pourtant, après des années à pousser Roman dur, même si les fans ont rejeté cette poussée, il semble très étrange que la WWE veuille soudainement que les fans l’oublient. Une autre possibilité est que la WWE, qui croit que ses fans ont des souvenirs de poissons rouges, espèrent qu’ils seront encore plus excités lorsque Reigns fera enfin son retour.

Le post Pourquoi la WWE tire-t-elle un poochie inversé sur les règnes romains? est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook