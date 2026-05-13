Pourquoi la rivalité entre groupes voisins pourrait expliquer la grande taille des mâles primates

Dans la canopée, le bruit arrive avant l’animal. Un froissement de feuilles, une branche qui plie, puis des silhouettes qui se découpent et se répondent à distance. Chez de nombreux primates, cette scène prend souvent la forme d’un contraste frappant: les mâles paraissent massifs, les femelles nettement plus petites. Ce décalage de taille, connu depuis longtemps, est généralement raconté comme une histoire simple de compétition sexuelle: des mâles plus grands, plus forts, gagneraient davantage d’accès aux femelles, et la sélection ferait le reste.

Une étude récente publiée dans Biology Letters propose de déplacer légèrement le projecteur. La grande taille des mâles ne viendrait pas seulement des duels pour l’accouplement, mais aussi d’une autre forme de rivalité, plus diffuse et plus collective: la compétition entre groupes voisins. L’idée n’invalide pas le scénario classique, mais elle le complète en rappelant que, pour un primate social, l’ennemi n’est pas toujours le rival direct, il peut être le groupe d’à côté.

Biology Letters met en avant la compétition entre groupes voisins

Le point de départ de l’étude est une observation: dans de nombreuses espèces de primates, les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles. Cette différence est souvent interprétée comme le produit d’une sélection où les mâles se battent entre eux pour obtenir des opportunités d’accouplement. C’est la lecture la plus intuitive, celle du face-à-face entre prétendants, du mâle dominant qui chasse les autres.

Mais l’article de Biology Letters introduit une hypothèse qui change la scène. La pression ne viendrait pas uniquement de la concurrence à l’intérieur du groupe, mais aussi de ce qui se joue à ses frontières. Quand des groupes voisins se croisent, se défient, se disputent un espace ou des ressources, la capacité à imposer une présence peut devenir déterminante. Dans cette perspective, un corps plus grand n’est plus seulement un outil de domination individuelle, il devient aussi un atout dans des interactions où le groupe entier est engagé.

La conséquence est nette: la taille des mâles pourrait être façonnée par un double théâtre. Au centre, la compétition pour les partenaires. À la lisière, la rivalité entre collectifs. Deux scènes, un même corps, et des pressions qui peuvent se cumuler.

La taille des mâles, pas seulement une affaire de mâles alpha

Le récit populaire de la sélection sexuelle aime les personnages simples: un mâle alpha, des rivaux, une victoire, une descendance. Or la vie sociale des primates, telle que la rappelle l’étude, ne se réduit pas à une succession de duels. La taille peut servir à impressionner, à dissuader, à tenir une position, parfois sans combat visible. Un grand gabarit peut être un signal, un message envoyé avant même l’affrontement.

En mettant l’accent sur les interactions entre groupes, l’étude oblige à regarder autrement ce que gagner veut dire. Il ne s’agit plus seulement de battre un rival à l’intérieur du même groupe. Il s’agit aussi de contribuer à la capacité du groupe à tenir tête à ses voisins. Dans ce cadre, la valeur d’un mâle grand ne se mesure pas uniquement à sa réussite reproductive individuelle, mais aussi à ce qu’il apporte au collectif dans un environnement où les frontières sociales comptent.

C’est là que le raisonnement devient plus subtil. Si la compétition externe pèse réellement, la sélection peut favoriser des mâles plus grands même quand l’accès aux femelles n’est pas l’unique enjeu immédiat. La taille devient une pièce d’un système social plus large, où les rapports de force se jouent à plusieurs échelles.

Pourquoi la rivalité entre groupes peut peser sur l’évolution

La compétition entre groupes voisins, telle que décrite dans l’étude, renvoie à une réalité simple: les primates vivent dans des sociétés structurées, et ces sociétés se côtoient. Les rencontres entre groupes ne sont pas des parenthèses anecdotiques. Elles peuvent déterminer qui occupe un espace, qui accède à certains sites, qui impose sa présence. Dans ces moments, la taille des individus, en particulier celle des mâles, peut avoir une valeur stratégique.

Dans cette lecture, un corps plus grand peut remplir plusieurs fonctions. Il peut augmenter la capacité à intimider. Il peut aussi renforcer la probabilité de l’emporter lors d’une confrontation. Même sans détailler les mécanismes précis, le principe avancé par Biology Letters est clair: la pression sélective ne vient pas seulement du désir d’accouplement, elle peut venir de la nécessité de défendre ou d’affirmer le groupe face à d’autres.

Cette hypothèse a une portée plus générale: elle invite à ne pas isoler la sélection sexuelle du reste de l’écologie sociale. La taille devient l’aboutissement d’un ensemble de contraintes, où le social et le territorial se mêlent. Le corps, au fond, est un compromis entre des usages multiples.

Un changement de focale sur la sélection sexuelle chez les primates

Le mérite principal de l’étude, dans sa formulation, est de rappeler qu’une explication dominante peut masquer des causes complémentaires. Dire que les mâles sont grands parce qu’ils se battent pour les femelles n’est pas forcément faux, mais peut être incomplet. La publication dans Biology Letters propose un ajustement: la sélection qui favorise des mâles plus grands pourrait être alimentée par des rivalités de voisinage, en plus des rivalités d’accouplement.

Ce déplacement a aussi une conséquence méthodologique, même si l’étude n’est pas détaillée ici: il suggère que l’on devrait regarder la taille des mâles à la lumière de la structure sociale, des relations entre groupes, de la fréquence et de la nature des interactions aux frontières. Autrement dit, relier la morphologie à la politique du vivant, au sens littéral, la manière dont des collectifs coexistent et se disputent une place.

Au bout du raisonnement, une image s’impose. La grande taille des mâles n’est pas seulement la trace d’un affrontement intime, dans le cœur du groupe. Elle peut aussi être la signature d’une tension plus large, celle qui oppose des groupes voisins dans un paysage partagé. Et dans ce paysage, le corps n’est pas qu’un outil de séduction, il peut devenir un instrument de présence.