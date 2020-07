Pourquoi la lumière bleue de vos appareils numériques est-elle quelque chose que vous devez éviter?

Nous entendons beaucoup parler de la lumière bleue ces jours-ci et comment ce n’est pas bon pour nous, mais est-ce vraiment aussi grave qu’on le prétend? Si vous jetez un œil à la recherche, il y a beaucoup de choses à étayer les affirmations sur les effets négatifs de la lumière bleue artificielle. Des recherches de l’Université de Harvard ont montré que l’exposition à la lumière bleue après la tombée de la nuit perturbe notre sommeil et augmente notre risque de développer une gamme de maladies, dont le cancer. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous n’obtenons pas autant de lumière bleue?

Ce n’est pas si simple. Pour commencer – le soleil émet une lumière bleue naturelle en équilibre avec toutes les autres couleurs du spectre pendant la journée – et c’est vraiment bon pour vous. Cette lumière bleue naturelle est essentielle pour réguler votre sommeil, vos cycles de réveil et votre horloge biologique. La nuit, quand il n’y a pas de lumière bleue naturelle, cela indique à notre cerveau sa nuit et notre cerveau sécrète de la mélatonine (l’hormone du sommeil) afin que nous nous sentions somnolents et finalement, nous endorme.

Mais la lumière bleue émanant de vos appareils numériques – téléphone, ordinateur, téléviseur et même vos ampoules – ne le fait pas pour vous. Cette lumière contient beaucoup plus de lumière bleue que les autres couleurs du spectre, de sorte que lorsque vous regardez un appareil numérique, vos yeux reçoivent trop de lumière bleue déséquilibrée.

La lumière bleue artificielle peut provoquer une fatigue oculaire numérique et entraîner d’autres conditions.

Cette lumière bleue pénètre dans l’œil jusqu’à la rétine et, au cours d’une journée, provoque souvent une fatigue oculaire numérique. Sur une période plus longue, cette lumière peut aggraver d’autres conditions, y compris la dégénérescence maculaire.

Ici, nous voyons le spectre de la lumière visible et la mesure de cette lumière en nanomètres.

Qu’est-ce que la fatigue oculaire numérique?

La fatigue oculaire numérique se caractérise par des yeux secs, des démangeaisons, des maux de tête et de la fatigue. En hiver, lorsque le soleil ne sort pas autant et que nous n’obtenons pas autant de lumière naturelle, cela peut nous amener à utiliser plus de sources de lumière artificielle et parce que la lumière bleue supplémentaire augmente nos hormones de stress telles que le cortisol, nous pouvons également souffrez de TAS (trouble affectif saisonnier) ou de niveaux plus élevés de stress, d’anxiété et de dépression.

Que se passe-t-il quand le soleil se couche

Dans le monde d’aujourd’hui, le soleil peut se coucher, mais nous continuons à vérifier nos téléphones portables, à regarder notre télévision, à travailler sur notre ordinateur – et nous allumons les lumières de notre maison. Tous ces appareils continuent d’émettre de la lumière bleue.

Cette lumière bleue envoie un message au cerveau nous indiquant l’heure de la journée, nous n’avons donc pas besoin de nous détendre ou de nous sentir somnolents. La recherche de l’Université de Harvard a montré que l’exposition à la lumière bleue et verte après la tombée de la nuit perturbe notre sommeil et augmente notre risque de diabète de type 2, de dépression, de maladie cardiaque, d’anxiété et de cancer.

Comment éviter trop de lumière bleue au mauvais moment?

Pour vous assurer de ne pas recevoir trop de lumière bleue artificielle, il est conseillé de porter des lunettes qui filtrent la lumière bleue artificielle des appareils numériques.

Pour une exposition pendant la journée, vous pouvez demander à votre optométriste d’ajouter un filtre de lumière bleue à vos lunettes lorsque vous les commandez et cela filtrera une partie de la lumière bleue lorsque vous utilisez votre ordinateur pendant la journée. Mais si vous recherchez plus de choix et des verres de qualité supérieure bloquant la lumière bleue, une société australienne appelée BLUblox s’est spécialisée dans ce domaine.

BLUblox a approfondi la gestion de la lumière et propose trois gammes différentes de lunettes et de lunettes pour enfants:

BluLite: Lunettes d’ordinateur claires et filtrant la lumière bleue artificielle pour une utilisation pendant la journée.

Lunettes d’ordinateur claires et filtrant la lumière bleue artificielle pour une utilisation pendant la journée. SummerGlo: Verres de rehaussement d’humeur avec une lentille jaune clair qui bloque la lumière bleue artificielle mais vous donne une vue plus lumineuse

Verres de rehaussement d’humeur avec une lentille jaune clair qui bloque la lumière bleue artificielle mais vous donne une vue plus lumineuse Sommeil +: Ceux-ci ont une lentille rouge qui bloque à la fois la lumière artificielle bleue et verte de vos appareils numériques la nuit, permettant à votre cerveau de toujours recevoir le message pour produire de la mélatonine pour dormir.

Ceux-ci ont une lentille rouge qui bloque à la fois la lumière artificielle bleue et verte de vos appareils numériques la nuit, permettant à votre cerveau de toujours recevoir le message pour produire de la mélatonine pour dormir. Des gamins: Selon les études de l’American Optometric Association, la rétine d’un enfant est plus de 100% plus sensible à la lumière bleue que celle d’un adulte, il est donc important que les jeunes utilisent également des lunettes bloquant le bleu, disponibles en lunettes sans ordonnance et avec prescription.

La rétine d’un enfant est 100% plus sensible à la lumière bleue qu’un adulte selon

l’Association américaine d’optométrie.

Nous avons demandé à Katie Mant, directrice créative de BLUblox, pourquoi elle et son partenaire, Andie Mant, ont créé BLUblox et se sont lancés dans le domaine de la gestion de la lumière?

« Je me souviens du jour où Andy a acheté sa première paire de bloqueurs bleus il y a quelques années sur une plateforme en ligne bien connue », explique Katie. «Je pensais qu’il était fou avec des lunettes de sécurité orange. Ils étaient hideux. Il n’y avait aucun moyen que je saute sur le wagon de la bande bleue alors qu’ils ressemblaient à ça. Je me sentirais tellement mal à l’aise en public de les porter.

Au fil du temps, Katie a pu voir qu’Andie récoltait les bénéfices de ses «lunettes de sécurité orange» et comme il n’y avait pas beaucoup d’autres options disponibles, les deux ont décidé qu’il était important que les gens puissent acheter des produits pour les aider à gérer leur apport léger. et améliorer leur santé – mais en même temps, ils ont toujours l’air élégant.

Katie et Andie Mant ont développé une gamme complète de lunettes en quatre catégories

dans leur entreprise, BLUblox.

Ils ont donc développé une gamme complète de lunettes dans les quatre catégories listées ci-dessus. Mais Katie souligne: «Toutes les lunettes d’ordinateur ne sont pas créées égales. Les paires moins chères se concentreront uniquement sur la lumière violette qui n’est pas présente dans les ordinateurs. Assurez-vous d’opter pour une marque dont les lunettes d’ordinateur filtrent réellement la lumière bleue. «

«Nos verres transparents font partie de notre collection de lunettes pour ordinateur et ces verres anti-lumière bleue filtrent la lumière bleue des articles nocifs sur tout le spectre de la lumière bleue. Notre technologie BluLite unique offre la protection la plus efficace contre la lumière bleue, ce qui en fait les meilleures lunettes d’ordinateur pour une utilisation de jour », ajoute-t-elle.

«Ces lunettes ont une lentille antireflet qui vous offre une vision cristalline avec une distorsion minimale des couleurs», dit-elle. «La transparence des verres clairs laisse entrer la bonne lumière bleue responsable de la vigilance, de l’humeur, de l’activité de la pluie et de la santé optimale tout en filtrant la lumière bleue nocive qui entraîne une fatigue oculaire numérique, des maux de tête et une dégénérescence maculaire. Les lentilles sont également résistantes aux taches, à l’eau, aux rayures et à la poussière. »

La gamme BLUblox Sleep + peut aider à induire un sommeil plus réparateur

Katie déclare: «La matrice thérapeutique de haute qualité appliquée sur les lentilles de notre gamme Sleep + produit une lentille rouge riche qui, lorsqu’elle est portée deux à trois heures avant le coucher, aide à induire le sommeil en permettant la production de mélatonine dans un environnement éclairé artificiellement et favorise un sommeil détendu et réparateur.

«Ces lentilles ont de nombreuses utilisations, notamment en aidant à une meilleure nuit de sommeil, en soulageant l’insomnie, en améliorant le TDAH, en aidant à la récupération des performances sportives ainsi qu’en aidant à la prévention de la dégénérescence maculaire», ajoute-t-elle.

«Nos verres rouges Sleep + sont également un excellent outil contre le décalage horaire car ils aident à réaligner l’horloge biologique. Il n’est pas nécessaire d’éteindre le téléviseur, votre téléphone intelligent ou d’éteindre les lumières lorsque vous utilisez l’objectif Sleep + après la tombée de la nuit », explique M. Mant.

Les lunettes BLUblox sont fabriquées en Australie dans des conditions de laboratoire d'optique.