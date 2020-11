Pourquoi la célèbre apparition de BBC Panorama avec Martin Bashir est actuellement sous enquête

C’était une interview emblématique qui définissait une époque, mais le tout raconté par la BBC avec la princesse Diana en 1995 est à nouveau au centre de la controverse. Quelque 25 ans après avoir envoyé pour la première fois des ondes de choc à travers la monarchie, l’interview fait l’objet d’une enquête majeure après des allégations selon lesquelles elle a été sécurisée par des moyens injustes.Dans une intervention importante, le prince William a salué une enquête sur le Interview de BBC Panorama avec sa mère, affirmant que cela «devrait aider à établir la vérité derrière les actions» qui ont conduit à l’émission. Le duc de Cambridge a déclaré que l’enquête indépendante sur l’apparition controversée de Martin Bashir à la télévision avec Diana, princesse de Galles en 1995 était un «pas dans la bonne direction» .Martin Bashir a interviewé la princesse Diana sur Panorama il y a 25 ans (Photo: Corbis / Getty) Pourquoi L’interview de la princesse Diana avec Martin Bashir a-t-elle été controversée? Le 20 novembre 1995, la BBC a diffusé une conversation explosive entre le journaliste vétéran de Panorama Martin Bashir et la princesse Diana, lors de sa première interview en solo depuis son mariage avec le prince Charles.La conversation scandaleusement franche a attiré une audience de 22,8 millions de personnes au Royaume-Uni. , ce qui en fait l’émission factuelle la plus regardée en 80 ans de télévision britannique. Dans ce document, Diana a déclaré à propos de sa relation avec le prince Charles: « Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré. » Elle a parlé d’autres détails sur son mariage – y compris la relation présumée du prince de Galles avec Camilla Parker Bowles, qui est maintenant sa femme, Diana a également mis en doute l’aptitude de Charles à devenir roi. Un mois plus tard, la reine a exhorté le couple séparé à divorcer, ce qu’ils ont fait en 1996.Diana est décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris.Fichier photo du journaliste vétéran Martin Bashir (Photo: PA) Pourquoi la BBC a-t-elle lancé une enquête sur l’interview Panorama? L’enquête fait suite à des allégations du frère de Diana, Earl Spencer, selon lesquelles Martin Bashir lui aurait montré de «faux relevés bancaires» et que ces déclarations avaient été utilisées pour aider le journaliste à avoir accès à la princesse. La BBC a nommé Lord Dyson, ancien maître des rôles. , pour mener l’enquête «robuste et indépendante», qui commencera immédiatement et cherchera à découvrir les mesures prises par le diffuseur et Bashir pour obtenir l’interview. La société a affirmé que Diana avait écrit une note disant qu’elle n’avait pas vu les faux relevés bancaires et qu’ils n’ont joué aucun rôle dans sa décision de donner l’interview. En savoir plus La BBC défend l’émission Celebrity Supply Teacher où Martin Bashir apprend aux enfants à devenir journalistes L’enquête examinera si les mesures prises par la BBC et M. Bashir étaient appropriées et dans quelle mesure ces actions ont influencé la décision de Diana de donner une interview. enquêter sur les connaissances que la BBC avait en 1995 et 1996 de «faux relevés bancaires censés montrer des paiements à un ancien employé d’Earl Spencer (et) les prétendus paiements aux membres des ménages royaux», a déclaré la société. M. Bashir, qui est maintenant rédacteur en chef de la religion à la BBC, est actuellement autorisé à signer les documents prétendument utilisés pour garantir l’interview, Matt Wiessler, affirme qu’il a été qualifié de «gars de la chute» par la BBC et a appelé le diffuseur à s’excuser. Une déclaration de la société a déclaré: «Il se remet actuellement d’une quadruple pontage cardiaque et a des complications importantes après avoir contracté Covid-19 plus tôt dans l’année. ar. »Photo d’archive de la princesse Diana et du prince Charles (Photo: Reuters) Quelles sont les allégations de Earl Spencer? Le frère de Diana a fait une série d’allégations sur les circonstances qui ont conduit à son désormais tristement célèbre interview avec Panorama.Earl Spencer affirme que dans les semaines précédant le programme, Martin Bashir lui a montré de «faux relevés bancaires» liés à des paiements présumés effectués à deux membres de la maison royale par les services de sécurité.Les documents suggéraient à tort que les individus étaient payés pour garder la princesse sous surveillance.Le frère de Diana allègue que ces papiers étaient beaucoup plus importants que d’autres documents simulés, relatifs à un ancien employé du comte, qui M. Bashir a également utilisé pour tenter d’accéder à la princesse. Lire la suite La BBC lance une enquête « indépendante » sur les affirmations d’Earl Spencer concernant l’interview de la princesse Diana Le comte allègue également que M. Bashir a fait une série d’affirmations sur la famille royale et qu’il a gardé des notes contemporaines de leurs réunions.En 1996, la BBC a tenu une enquête interne enquête qui a examiné les faux documents relatifs à l’ancien employé du comte. Cela visait à déterminer si la princesse avait ou non été induite en erreur, avec un élément clé de preuve, une note de Diana, suggérant qu’elle ne l’avait pas fait. Qu’a dit Martin Bashir? Martin Bashir a pris de l’importance après son entretien avec Diana et plus tard son documentaire sur la superstar mondiale Michael Jackson.La BBC a déclaré dans un communiqué que M. Bashir avait admis avoir commandé des documents bancaires simulés, qui concernaient l’ancien employé de Spencer, au cours des travaux internes de la société. Le journaliste avait demandé au graphiste Matt Wiessler de faire les documents, mais il est resté silencieux depuis que les nouvelles allégations d’Earl Spencer ont fait surface.

