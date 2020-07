Pourquoi Kristen Van Dyke quitte Fox 13 News? Les adresses des météorologues sortent sur Facebook! – .

in

Suite à la nouvelle que Kristen Van Dyke quitte son rôle chez Fox 13 News, elle a révélé la suite pour elle.

Les médias sociaux sont définitivement devenus le lieu de prédilection pour de nombreux utilisateurs pour se tenir au courant des dernières nouvelles et des vidéos tendance.

De nombreuses célébrités, journalistes et influenceurs utilisent leurs plateformes pour résoudre un certain nombre de problèmes et il vaut toujours la peine de vérifier leurs profils au cas où les gens s’interrogeraient sur quelque chose.

Par exemple, la météorologue Kristen Van Dyke a parlé de sa sortie de Fox News 13 sur Facebook et Instagram. Alors, pourquoi est-elle partie?

Kristen Van Dyke

Qui est Kristen Van Dyke?

Kristen est météorologue en chef chez Fox News 13 depuis 2017.

Selon sa biographie LinkedIn, elle a suivi un cours de licence en communication et études des médias du College of Charleston et est titulaire d’un BS en géosciences de la Mississippi State University.

Après avoir obtenu son diplôme, Kristen a travaillé comme météorologue chez WPDE et KRQE News 13.

Elle a été météorologue en chef à KOIN-TV à Portland entre 2014 et 2017. Pendant son séjour là-bas, elle a régulièrement ancré des émissions météorologiques de 16 h à 23 h.

Pourquoi Kristen quitte Fox 13?

Bien que l’on ne sache pas pourquoi Kristen a quitté son rôle actuel, elle a dit qu’elle était excitée pour le «temps supplémentaire» qu’elle allait passer avec son «petit gars» et «explorer dans la belle Utah».

S’adressant à Facebook, elle a écrit:

«Voici les sentiers tortueux et sinueux et les vues incroyables le long du chemin! Je viens de terminer mon dernier quart de travail en tant que météorologue en chef à Fox 13 Utah.

«Ce fut un voyage incroyable et la décision de partir est douce-amère. C’était vraiment l’une des décisions les plus difficiles que j’ai prises depuis si longtemps, mais j’ai hâte de passer du temps supplémentaire avec mon petit gars et bien sûr de faire plus d’exploration dans la magnifique Utah.

Elle a ajouté: «Je chérirai toujours mon temps, mes amis et ma famille élargie que j’ai créés chez Fox.»

Les gens réagissent sur les réseaux sociaux

Kristen a partagé le même message sur son compte Instagram et ses abonnés ont rapidement partagé des messages pleins d’amour.

Passant à la section des commentaires sous l’un de ses messages, une personne a écrit: «Je suis ravie que vous passiez plus de temps avec votre famille, mais vous me manquez déjà sur Fox 13.»

Un autre a ajouté: «Tu vas nous manquer Kristen. Bonne chance dans votre prochain chapitre. Notre météorologue préférée.

