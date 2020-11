Pourquoi Kent est-il au niveau 3? Le saut du comté des règles de niveau 1 sous les nouvelles restrictions de Covid, expliqué

Il y a de la colère dans le Kent après que tout le comté a été placé au plus haut niveau du système de niveaux Covid remanié.Kent passera au niveau trois après la fin du verrouillage national de l’Angleterre le 2 décembre.Les dernières nouvelles et analyses de la i newsletter comté où les infections sont très élevées, certaines zones sont bien en dessous de la moyenne nationale.Pourquoi le Kent a-t-il été placé au niveau trois? Swale, dans le nord du comté, a le taux d’infection le plus élevé de tout le pays.Il a enregistré 569 cas de coronavirus par 100 000 personnes dans les sept jours précédant le 19 novembre, les infections sont également très élevées dans les quartiers voisins de Medway et de Gravesham, à l’ouest, et Thanet, dans le nord-est du Kent, a également enregistré plus de 500 cas pour 100 000 habitants au cours de cette période. du virus dans ces parties du comté est la raison pour laquelle la décision a été prise de placer l’ensemble du Kent au niveau 3. L’île de Sheppey fait partie de Swale, la zone la plus touchée du Royaume-Uni (Photo: PA) Cependant, les infections en des domaines comme As hford et Tunbridge Wells sont bien inférieurs – environ 120 pour 100 000 habitants. Ce chiffre est inférieur à de nombreux domaines qui ont été placés dans le niveau deux, et bien inférieur au seuil du niveau 3. La moyenne nationale est d’environ 200 cas pour 100000 habitants.Comment les niveaux sont-ils décidés? Les décisions ont été prises en fonction de cinq facteurs clés: Taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge Taux de détection des cas chez les plus de 60 ans Taux auquel les cas augmentent ou diminuent Taux de sensibilité (le nombre de cas positifs détectés en pourcentage des tests effectués) Pression sur le NHS, y compris l’occupation actuelle et prévue Huit arrondissements du Kent enregistrent une baisse des infections à Covid-19, selon le ministère de la Santé.Cependant, trois de ses plus grands hôpitaux ont plus de 85% de leurs lits occupés.Damian Green, député d’Ashford, a écrit sur Twitter: déçu que tout le Kent ait été placé au niveau 3. «Avant le verrouillage, nous étions au niveau un, alors qu’est-ce que le verrouillage a réalisé? Nous avons besoin que l’analyse complète soit rendue publique. »Quand les niveaux seront-ils révisés? Les niveaux seront revus d’ici le mercredi 16 décembre, ce qui signifie que les autorités locales des niveaux deux et trois auront deux semaines pour réduire les infections et plaider en faveur d’un retrait. placé au niveau trois, le NHS Test and Trace et les forces armées offriront le soutien nécessaire pour proposer un programme de tests communautaires rapides de six semaines, utilisant des tests rapides de flux latéral qui donnent des résultats en une heure. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Merci au travail acharné et aux sacrifices consentis par les gens à travers le pays, nous sommes en mesure de sortir du verrouillage national et de passer à des restrictions locales plus ciblées à plusieurs niveaux. «Je sais que pour ceux d’entre vous confrontés à des restrictions de niveau trois, ce sera particulièrement période difficile, mais je tiens à vous rassurer que nous allons soutenir vos régions avec des tests communautaires de masse et des fonds supplémentaires. « En suivant les règles ensemble, nous pouvons sortir de ces mesures difficiles. »