Pourquoi Kanye West est en guerre contre Peppa Pig ?

Alors que l’on pensait avoir tout entendu, Peppa Pig vient de rejoindre la longue liste d’ennemis de Kanye West.

Peppa Pig est un dessin animé bien-aimé des enfants qui non seulement leur apprend à siffler mais qui a atteint la viralité à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Alors, comment cette émission pour enfants a-t-elle pu se retrouver sur la liste des ennemis de Kanye ?

L’utilisateur de Twitter @seeohhellbeewhy a attiré l’attention sur le fait que le magazine Pitchfork a attribué une note de 6,5/10 à l’album de Peppa Pig, tandis que l’album Donda de Kanye West a reçu une note de 6/10.

Le compte Twitter officiel de Peppa Pig s’est emparé de cette victoire et a tweeté avec suffisance « Peppa n’a pas eu besoin d’organiser des soirées d’écoute au stade Mercedes-Benz pour obtenir cette note de 0,5 ».

Animated sensation Peppa Pig has been listed as one the people Kanye West has beef with. pic.twitter.com/D88bzUSbla

— Cartoon Crave (@thecartooncrave) February 20, 2022