Pourquoi Jim Carrey a eu le cœur brisé plusieurs fois? Détails ici !!

On sait souvent que derrière le côté humoristique d’un homme se cache un passé profondément difficile et une tristesse cachée derrière son masque de visage heureux. C’est comme un cancer qui persiste dans la vie de la personne et qui met plusieurs années à s’en remettre. Jim Carrey est l’une des personnes qui a traversé des moments assez difficiles et a trouvé son réconfort dans la comédie. En grandissant, il a eu des difficultés financières et a fait des petits boulots pour joindre les deux bouts. Afin de mettre un sourire sur sa famille, il a commencé à apparaître dans des comédies et cela a étonnamment payé pour l’acteur. Mais qu’en est-il de sa vie amoureuse? La montée en puissance s’accompagne également d’une grande attention. Mais est-ce bon pour Jim Carrey? Ensuite, lisez la suite pour savoir pourquoi Jim Carrey a fini par avoir le cœur brisé malgré son âme soul et sa star prometteuse.

Jim Carrey Rising en tant que star.

Comme beaucoup d’autres comédiens, Jim a eu une vie difficile et déprimante à l’adolescence. Il avait souvent un côté humoristique malgré sa douleur. Et si cela ne suffisait pas, ses moments les plus sombres sont devenus encore plus forts avec la perte de son père et la perte de sa mère. Dans une interview, on lui a demandé quelle était son inspiration pour l’humour? Jim a répondu: «Dépression. J’avais une mère malade et je voulais qu’elle se sente mieux ». Il travaillait souvent à temps partiel dans une usine et comme concierge pour joindre les deux bouts. Et sans-abri à la fois. À travers ses périodes les plus sombres, il a trouvé sa place dans la comédie et a remporté un immense succès. Avec son expression faciale inquiétante et son sens de l’humour mis en évidence. Et a donné de nombreux films à succès, y compris « Eternal Sunshine Of The Spotless Mind ».

Sa vie amoureuse.

Comme toutes les étoiles montantes, Carrey avait de nombreuses relations et était très active dans les rencontres à cette époque. Mais cela n’a pas fonctionné comme il l’espérait. Linda Ronstadt et Carrey sont sorties ensemble depuis un certain temps. Ils se sont rencontrés dans un spectacle du Carrey’s Los Angeles Comedy Store. Ce qui est surprenant, c’est qu’elle savait que Carrey partageait un appartement avec ses parents et ne lui en demandait pas trop. Ils sont sortis ensemble pendant 8 mois mais se sont bientôt séparés parce qu’ils savaient que les choses ne dureront pas éternellement. Carrey a déménagé à Hollywood et là, il a rencontré sa première épouse Melissa Wormer. Et ensemble, ils ont eu un enfant «Jane Erin Carrey» après sept ans passés ensemble. Ils se sont également séparés, certains disent que cela était dû à sa carrière. Mais il y avait aussi d’autres raisons, a précisé Wormer.

Ses relations et ruptures.

En tant qu’étoile montante avec une carrière réussie, de nombreux mariages et relations s’effondrent et Lauren Holly en est un exemple. Elle et Carrey sont sortis ensemble et sont devenus une sensation instantanée entre les fans, malheureusement cela n’a pas fonctionné et après 1 an de rencontres, ils se sont séparés. Après leur divorce, il a commencé à sortir avec l’actrice Laurie Hoden, January Jones et la mannequin Anine Bing. Tout au long de sa série de relations ratées, il a finalement trouvé une relation sérieuse avec sa co-star Renee Zellweger. C’est du moins ce que nous pensions, ils ont été fiancés de 1999 à 2000. Jusqu’à ce qu’ils décident de se séparer, Jim Carrey a rencontré Jenny Mccarthy en 2005. Ils sont sortis ensemble pendant près de cinq ans avant de se séparer en 2010.

À travers ses relations défaillantes, la dépression de son enfance persistait encore à Jim Carrey et sa bataille contre elle. Cela a eu un impact sur sa santé mentale ainsi que sur ses relations. L’acteur a révélé qu’il devait prendre du Prozac pendant une longue période car cela a soulagé son état pendant un certain temps. Mais il savait que cela devait s’arrêter parce que tout allait bien. L’acteur a déclaré.

Nous espérons que Carrey surmontera enfin sa bataille contre les démons intérieurs et trouvera son véritable amour destiné.